Taylor Swift hace historia en los Grammy

Publicado por g. salgado / i. cortés León Verificado por Creado: Actualizado:

Fue una noche especialmente femenina: los premios más importantes de la velada fueron para ellas. Pero fue, sobre todo, la noche de Taylor Swift que, sin acaparar tantos trofeos, hizo historia el domingo en los Grammy al alzarse con el premio al álbum del año por Midnights . Sumaba así el cuarto gramófono de su carrera en esta categoría y se convertía en la única estrella en alcanzar este hito, superando a leyendas de la música como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder, que lo obtuvieron tres veces cada uno.

El público del Crypto.com Arena de Los Ángeles fue testigo de este nuevo récord para la artista de 34 años de West Reading, Pensilvania, que venció en el codiciado galardón a World Music Radio (Jon Batiste), The record (boygenius), Endless Summer Vacation (Miley Cyrus), Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd (Lana Del Rey), The Age of Pleasure (Janelle Monae), GUTS (Olivia Rodrigo) y SOS (SZA) con un disco que también logró el Grammy al mejor álbum vocal de pop. Se lo entregó, por cierto, Céline Dion, retirada de la vida pública tras ser diagonisticada del síndrome de la persona rígida. «Cuando digo que estoy feliz de estar aquí, lo digo desde el corazón», confesó la cantante canadiense.

En el escenario de la gala, presentada por el cómico Trevor Noah, Swift dijo que estaba encantada con el premio y que seguiría escribiendo y cantando canciones. «Me hace muy feliz», explicó. «Lo único que quiero es seguir haciendo esto». La artista, que se encuentra en medio de la gira de conciertos más taquillera del mundo, aprovechó el momento para anunciar que publicará un nuevo álbum, The Tortured Poets Department , el 19 de abril. «Quiero dar las gracias a los fans contándoos un secreto que os he estado ocultando durante los últimos dos años», avanzó Swift antes de hacer público el nuevo LP.

Y mientras la novia de América se alzaba con dos estatuillas, la camaleónica Miley Cyrus (Franklin, Tennessee, 31 años) lograba otros dos —ojo, los primeros grammys que conseguía en toda su carrera musical— por Flowers , el de mejor interpretación solista de pop y uno de los más importantes de la noche, el de grabación del año. Cyrus se disputaba el galardón con otras artistas como Billie Eilish o la propia Taylor Swift, pero este tema con el que convirtió la ruptura con Liam Hemsworth en un canto al amor propio y al empoderamiento se llevó finalmente la estatuilla. «Gracias. Pero no cambiaría nada. Mi vida ya era fabulosa ayer. Por favor, no penséis que esto es importante... es decir, sí que lo es, gracias», dijo tras recoger el premio.

Pablo Alborán, de vacío

El único representante español en los Grammy, Pablo Alborán, se marchó de vacío, ya que la artista guatemalteca Gaby Moreno ( X Mí Vol. 1 ) consiguió el Grammy en la categoría de mejor álbum de pop latino. El mexicano Peso Pluma ganó su primer Grammy estadounidense gracias a su triunfo en la categoría de mejor álbum de música mexicana por su disco Génesis , mientras que el panameño Rubén Blades sumó otro premio a su palmarés y acumula ya doce gramófonos dorados. En el apartado de mejor álbum de rock latino o alternativo se produjo un empate entre la propia Natalia Lafourcade ( De Todas las flores ) y Juanes ( Vida cotidiana ). Por su parte, Karol G ganó su primer Grammy a mejor álbum de música urbana por Mañana será bonito . Además, Billie Eilish obtuvo el grammy a canción del año por What Was I Made For?.