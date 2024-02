Las ruinas de Lancia olvidadas bajo una ‘manta’

Publicado por Verónica Viñas León Verificado por Creado: Actualizado:

La inacabada autovía León-Valladolid sacrificó buena parte de la ciudad astur-romana de Lancia. Los impresionantes vestigios descubiertos durante la construcción de la A-60, como un barrio industrial en el que existían fundiciones, la primera necrópolis de incineración localizada en la provincia, un tramo de calzada romana, un horno de finales del siglo I dedicado a

la cocción de tejas, otro medieval, unas termas y un edificio de

planta basilical, entre otras edificaciones, llevan trece años en el ‘limbo’. Supuestamente, permanecen intactos, protegidos bajo una ‘manta’ geotextil.

La Junta autorizó en 2011 al Ministerio de Fomento tapar de forma temporal los hallazgos, pero exigió que debían ser visibles y visitables en el futuro. Algo que todavía no se ha cumplido y que será muy costoso llevar a la práctica.

Desde la Consejería de Cultura aseguran que «en virtud del protocolo que se firmó en 2018 con la Diputación de León para la conservación y puesta en valor del yacimiento arqueológico de Lancia, la entidad provincial se comprometía a promover la redacción de un proyecto en el que la Consejería colaboraría». Aclaran que, seis años después, siguen sin «recibir ninguna propuesta al respecto por parte de la Diputación».

Emillio Martínez Morán, diputado de Cultura, explica que la intención de la institución provincial es acabar primero el Centro de Interpretación de Lancia. La aparición de restos en los enclaves donde está previsto construir los tres edificios de este futuro museo ha obligado a buscar un nuevo emplazamiento. «En estos momentos están redactando el nuevo proyecto», afirma Martínez Morán. Se refiere al estudio madrileño Gon Architects, que ganó el concurso convocado por el ILC para rescatar la Máxima Asturiae Urbis , según describió el historiador Dión Casio la gran ciudad de los astures.

Cambio de planes y de planos

El diputado de Cultura calcula que a finales del próximo mes no solo estará listo el nuevo proyecto, sino que es posible que hayan podido reiniciar las obras, paralizadas por los últimos descubrimientos y después de que la ‘recolocación’ de los edificios, desviados unos metros sobre los planos originales, no convencieran a la Comisión Territorial de Patrimonio.

Las tres construcciones, que ocuparán 853 metros cuadrados en total, no han encontraron acomodo, de momento, en las más de diez hectáreas que ocupa el yacimiento. Aunque el terreno fue ‘barrido’ previamente con georradar, para descartar la existencia de restos romanos, lo cierto es que no dejaron de salir vestigios cada vez que metían el pico y la pala, sobre todo, en la parcela que iba ocupar el tercer edificio, que albergará el centro de investigación —en el primero estará el centro de recepción de visitantes y cafetería; y en el segundo, el centro de interpretación—. De hecho, la empresa adjudicataria de las obras, la leonesa Coysa, no ha podido levantar ni un muro de los tres edificios.

Martínez Morán tiene intención de, una vez concluido el Centro de Interpretación de Lancia, reabrir las negociaciones sobre los restos ‘tapados’. Ha pasado tanto tiempo que el Ministerio de Fomento ya no existe. Ahora es de Transportes y Movilidad Sostenible, a cuyo frente está el exalcalde de Valladold, Óscar Puente, a quien Martínez Morán, alcalde de Cabrillanes, deberá convencer para recuperar los vestigios ‘de la A-60’. El diputado de Cultura recuerda que todos los hallazgos que ‘emergieron’ durante la construcción de la autovía se catalogaron.

El presupuesto inicial de 3,1 millones de euros para el museo de Lancia se verá incrementado por las excavaciones imprevistas y la reforma del proyecto. El que iba a ser el ‘proyecto estrella’ de Eduardo Morán, el anterior presidente de la Diputación de León, sigue empantanado.

Vestigios aparecidos durante la construcción de la A-60. NORBERTO.