Tributo a The Doors y fiesta psicodélica en el Black Bourbon

Lugar: Sala Black Bourbon. Calle Puerta del Sol, 8.

Hora: 22.00.

Entradas: 8 euros.

La sala Black Bourbon ofrece hoy un menú psicodélico. De primero, Riders On The Doors, banda tributo al mítico grupo; y de postre, una fiesta especial psicodelia.

Con un sonido intoxicante, canciones provocadoras y el poder hipnótico de la poesía, The Doors tuvieron un impacto transformador no solo en la música, sino en la cultura popular desde los años sesenta. Riders on The Doors rinde tributo al cuarteto de Los Ángeles con una vibrante puesta en escena. La banda ejecuta los clásicos del icónico grupo californiano, éxitos como Break on Through, Light My Fire, Back Door Man o The End se suceden en un abrasador directo.

La banda está formada por Manu, hijo bastardo de Morrisson, que con su voz profunda y electrizante recrea la presencia poderosa del cantante Jim Morrison, Manzarek el virtuoso de los teclados por Víctor Aliste, Krieger es Diego Gonçalves a la guitarra psicotrópica y desde la oscuridad Rubén Densmore a la batería, apoyados en directo por la colaboración especial de Diego Rojo al bajo. Y después del concierto habrá música de la época.