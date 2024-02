‘La unidad es la luz’ en el arte de Ramón Isidoro

Publicado por Pacho Rodríguez León Verificado por Creado: Actualizado:

«Intento poner en palabras lo que es prácticamente inefable. Porque no hay códigos universales para la creación, y esa es su grandeza. Como los cuerpos celestes, como las impredecibles mutaciones genéticas, así el arte nos hipnotiza en la creencia de que podemos entender, de que conseguimos descifrar, de que recopilamos su trayectoria y sus hitos… Pero no estemos tan seguros: probablemente existan estadios de la creación no aprehensibles, quizá rastros de lo sublime o susurros de un lenguaje verdaderamente universal y aún no codificado. Luz. Destellos del fulgor». Se puede leer este texto sobre Ramón Isidoro en el libro catálogo editado por el Museo Barjola con motivo de la instalación titulada La unidad es la luz.

Con ella, el leonés ganó el VII Premio Museo Barjola en la convocatoria 2023. El proyecto puede visitarse actualmente en la Capilla de la Trinidad del Museo Barjola, en Gijón.

Ramón Isidoro, nacido en Valencia de Don Juan en 1964, y afincado en Asturias desde los años 90, es un reconocido escenógrafo y artista visual, autor de numerosas pinturas, instalaciones, fotografías y montajes que forman parte de importantes colecciones públicas y privadas en todo el panorama nacional.

La instalación La unidad es la luz , proyectada expresamente por el artista para la Capilla de la Trinidad del museo, se trata de una obra aglutinante, site-specific, que suma arquitectura, luz, intervención en superficies murales, estructuras, pintura y texturas, sonido, espejos y piezas de volumen esférico suspendidas e intrailuminadas. El conjunto de la instalación nos lleva desde la literalidad del material escenográfico hasta otra dimensión multisensorial y estética: «se trata de dejar descansar nuestras certezas y tener una experiencia privada con las calidades y cualidades sensoriales en el espacio-tiempo del arte.

Toda la exposición y su proceso quedan recogidos en este catálogo, que ejerce de algún modo como obra final y documental del proyecto.

Para el artista Ramón Isidoro, la edición de sus catálogos es parte fundamental de su trabajo creativo (no en vano su titulación académica lo ubica en relación con las artes del libro), y es bien conocida la dedicación e intención que pone en todas sus publicaciones como verdaderos «objetos artísticos» más allá de meros catálogos de obra.

El diseño del libro ha corrido a cargo de Marco Recuero, trabajando con el concepto de Ramón Isidoro, y cuenta con textos de Miguel Cereceda, de Ángel Antonio Rodríguez y de Laila Bermúdez, comisaria de la exposición, y con un excepcional reportaje gráfico a cargo de Marcos Morilla.

La unidad es la luz es una instalación proyectada expresamente por Ramón Isidoro para la Capilla de la Trinidad —un espacio por el que tiene especial afecto e interés—, y se fragua en un momento creativo singular para el artista: de forma paralela al trabajo de escena para la gira Mundos inmóviles derrumbándose de Nacho Vegas, durante 2022 y 2023, se produce en su obra pictórica una aparición insistente de esferas y motivos circulares estático-dinámicos y densamente iluminados.

Vueltas y revueltas

Esta vía confluye en un momento donde se hace patente, ya de forma incuestionable, un planteamiento escultórico-instalativo en la concepción física de algunas de sus obras, algo que ya apareció desde 2021, en piezas como las presentadas en la colectiva Mapas Peregrinos , o en la individual Vueltas y Revueltas de la galería Cornión, ese mismo año; y por otro lado, además, se afianza su afecto incuestionable por la convivencia e hibridación del lenguaje plástico y los lenguajes audiovisuales (algo no nuevo para Ramón, si recordamos la vía abierta en su proyecto Hypersonic Paintings 2.0, ya en 2006).

La obra fue creada para la capilla de la Trinidad.’. DL