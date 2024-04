La música que escucha el Cervantes Luis Mateo Díez

Ser premio Cervantes da mucho trabajo. El escritor y académico leonés Luis Mateo Díez está viviendo un mes frenético. Aparte de recoger el máximo galardón de las letras hispánicas en la Universidad de Alcalá de Henares, publicar una nueva novela, El amo de la pista (Alfaguara) —con una pléyade de personajes estrafalarios—, ser protagonista de un fotolibro, Los días y las cosas, con imágenes de Lisbeth Salas y textos del propio autor, el Instituto Cervantes ha decidido estrenarse en Apple Music con el creador de Celama. La institución que preside el poeta Luis García Montero ha colgado ya la ‘playlist’ con los temas musicales preferidos por el autor de La fuente de la edad.

El escritor, que atesora más películas que libros en su domicilio madrileño, escuchas temas ‘clásicos’ de Serrat, Sabina y Aute, boleros, al irreverente Javier Krahe y la canción Aunque es de noche, de la artista española con mayor proyección internacional en la actualidad, Rosalía.

Contigo en la distancia

El autor de Las estaciones provinciales también elige entre sus favoritos a Enrique Morente o Un ramito de violetas, de Cecilia, así como el inolvidable tema Volver, interpretado por la mexicana Chavela Vargas. Luis Mateo añade en su personal ranking el tema Cruz de navajas, de Mecano; Estrella, de Enrique Morente; o el bolero Contigo en la distancia, interpretado por el cubano Armando Garzón, bautizado como ’El ángel negro de la voz de terciopelo». El escritor leonés, que suele hablar de sus herencias literarias, empezando por Cervantes o Edmundo D’Amicis en su infancia, así como Pío Baroja, Valle-Inclán o Emilia Pardo Bazán, comparte ahora sus gustos musicales en una ‘playlist’ en la que ha incluido once temas. Canciones de artistas y grupos españoles, que han contado también grandes historias, llenas de poesía. «Con esta colaboración que iniciamos con Apple Music, subrayamos la riqueza y el talento del patrimonio cultural que suponen las canciones en español, un patrimonio innegable que nos une a todos, generacional y geográficamente», ha señalado García Montero. Las canciones en español «forman parte de una herencia, una memoria y un presente que marca la escena musical y cultural en todo el mundo», continúa, «y con estas listas queremos subrayar no solo el valor de la palabra en la música, sino, además, lo que las palabras de esas músicas pueden aportar a todos nuestros alumnos que aprenden español».