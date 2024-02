León abre el Palacio para el ‘otro’ Maná, Dorian y Rodrigo Cuevas

Publicado por Verónica Viñas León Verificado por Creado: Actualizado:

No son Maná pero se le parecen. Hasta tal punto que ‘dManá’ —con una minúscula ‘d’— ha llevado a muchos leoneses a comprar la entrada emocionados por ver en directo a la banda mexicana. Quizá porque el grupo liderado por Fher Olvera actuó en el estadio de fútbol leonés en 2007. «Ustedes hacen un espectáculo muy relindo», ha dicho Olvera, según la web del grupo tributo a los creadores de ‘himnos’ como Vivir sin aire , Corazón espinado , Clavado en un bar o Rayando el Sol. El ‘otro’ Maná desembarca el día 24 en el Palacio de Exposiciones, un espacio que enlazará festivales hasta noviembre.

El 23 de marzo el edificio diseñado por Dominique Perrault acogerá la segunda edición de Makinando, que contará nuevamente con Fernadisco, un imprescindible de la década en la que la música electrónica y el bakalao inundaban las pistas de baile de las discotecas de España. El cartel lo completan Rozalla, Locomía —que pusieron de moda Ibiza y sus abanicos—, Gigi, L’Altro, Electromoon, Dj Frisco y Marcos Peón y el leonés Mures.

Una semana después (el 30 de marzo) el Palacio de Exposiciones albergará uno de los espectáculos más surrealistas e inclasificables: Loco Bongo. Una fiesta inspirada en los concursos de televisión de los 90, con una tómbola y un bingo drag.

Un asturiano irreductible

El Vibra Mahou Fest aterrizará el 20 de abril con un cartel que encabeza Dorian, que hace unas semanas lanzó Una noche en la vida , un álbum en directo fruto de su concierto en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, para el que contaron, entre otras colaboraciones, con Arde Bogotá para el tema El temblor . El festival incluye al artista asturiano Rodrigo Cuevas, que cuenta con una amplia parroquia de fans en León. Cuevas, difícil de etiquetar, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2023, es autor de Manual de romería , elegido por algunos medios especializados como uno de los mejores álbumes del año pasado. Además del peculiar compositor, irreductible en una aldea asturiana, el cartel del Vibra Mahou lo completan Sexy Zebras, Siloé y Claim. Las entradas están a la venta a partir de 29.50 euros.

El 4 de mayo en el mismo escenario llegará Molan los 90 . Se ve —por la programación— que es una década con mucho tirón. El cartel reúne a algunos de los artistas emblemáticos de aquella época, aseguran desde la promotora. «Podrás bailar y cantar con Kate Ryan, que te hará vibrar con su versión dance de Désenchantée; Fragma, que te pondrá la piel de gallina con su himno Toca’s Miracle ; Sensity World, que te hará saltar con su clásico Get It Up », explican. También actuarán Sonia Madoc, Double Vision, Viceversa, New Limit y, nuevamente, Locomía. Molan los 90 será presentado por Adrián Cervera, humorista y colaborador del programa El hormiguero .

La legendaria banda Sôber hará escala en León con la gira con la que celebra 30 años de rock. La veterana formación madrileña volverá a la carretera veinte años después, junto a las bandas de rock metal alternativo Savia y Skizoo, ambas creadas en 2005 durante un parón de Sôber y nutridas por músicos de ella y en activo hasta 2009. Por eso se la conoce ya como ‘la gira de las tres S’. La cita es el 25 de mayo en el Palacio de Exposiciones, a las 21.00 horas, con entradas ya a la venta por 27 euros. En el concierto de León se suma al cartel el grupo Hamlet.

La empresa leonesa Artistik Producciones ultima los nombres de los artistas que participarán en los festivales León Solo Música y Lion Rock Fest. El primero se celebrará en el Palacio de Exposiciones el 28 de septiembre; y el segundo, en el mismo lugar, el 9 de noviembre.

También está reservada la fecha del 2 de noviembre para el Hallowindie, un festival que parece consolidado tras el ‘cartelazo’ del año pasado, que contó con Miss Caffeina, Iván Ferreiro, La La Love You y La Orquesta Mondragón, entre otros.

