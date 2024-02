La romántica y erótica ‘¿Y si... quedamos?’, de Iñaki Lamadrid, llega al ILC

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El autor leonés Iñaki A. Lamadrid presenta hoy su libro ¿Y si... quedamos? , una novela romántica, con tintes de erótica y psicológica. La presentación y firma de libros tendrá lugar en el Instituto Leonés de Cultura, Calle Santa Nonia 3, a las 19.30 horas.

El propio autor explica los vericuetos de su aterrizaje en el mundo literario: «Cuando era pequeño suspendía lengua en el colegio. Siempre andaba arrastrándola para septiembre o para el año siguiente. No entendía la sintaxis y como era un poco vago y no me gustaba leer, la parte de literatura también se me daba mal. En los cursos superiores comencé a entender la sintaxis y gracias a las asignaturas de latín y griego se me empezó a dar bastante bien, pero la literatura seguía sin interesarme. Aprobaba, pero raspado», narra dejando claro que su llegada a la lectura requirió de su esfuerzo.

Tal vez, aquí es donde puedan aparecer en su historia Harry Potter y un accidente con pierna rota, que le abre un mundo. Porque dice que «ya insertado en el mundo laboral, una amiga me dejó un libro: Harry Potter y el misterio del príncipe . Fue algo mágico (nunca mejor dicho) y desde entonces nunca ha faltado un libro en mi mesita. Y sobre el accidente: «Un día comencé a escribir todo lo sucedido aquella tarde. Descubrí que era algo bueno».