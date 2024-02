El Open Museum de Botines aborda el cambio generacional

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La I edición del Open Museum Forum impulsado por el Museo Casa Botines Gaudí y Canal Saber arrancó con dos conversaciones celebradas en el Sotabanco del edificio diseñado por Gaudí. El director de Museos y Exposiciones de la Fundación Juan March y del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, Manuel Fontán del Junco, arrancó su diálogo con José María Viejo, director general de Fundos, señalando que «conectar el museo con el cambio generacional es absolutamente crucial».

A continuación, desarrolló una original propuesta para abordar los grandes retos a los que se enfrentan los centros museísticos a corto y medio plazo: bajo el título Museos y cambio generacional: mi playlist , Fontán del Junco se apoyó en letras de canciones «inspiradoras» para ofrecer su punto de vista acerca de los grandes desafíos para los centros museísticos.

Temas musicales de grupos tan dispares como Vainica Doble o The Buggles, además de Loquillo, artista que protagonizó buena parte de esta particular playlist, y The Cure, en cuyo videoclip de la canción Friday i’m in love se muestran las que podrían ser «líneas del museo del futuro: legislación, buenas prácticas, modo de organizar las instituciones, maneras de enfrentarse a la colecciones, protocolos de conservación, programación de exposiciones…»