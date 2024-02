Ponferrada y La Bañeza acogerán proyecciones de la Seminci

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La Consejería de Cultura y Turismo, la Filmoteca de Castilla y León y la Semana Internacional de Cine de Valladolid organizan la iniciativa ‘Comunidad Seminci’, que llevará a distintas ciudades de la comunidad algunos de los títulos premiados por el certamen cinematográfico. El programa, elaborado por el Festival, incluye una muestra de cuatro títulos presentados con éxito en sus dos últimas ediciones y se proyectarán en las localidades de Ponferrada, Salamanca, La Bañeza, Ciudad Rodrigo y Zamora desde este lunes 19 de febrero hasta el mes de mayo.

La selección de películas que podrán verse en ‘Comunidad Seminci’ incluye la Espiga de Oro de la 68 edición, La imatge permanent, que supone la continuación lógica en la trayectoria de Laura Ferrés, que ganó el Goya, el Gaudí y la Semana de la Crítica de Cannes con su cortometraje Los deshederados (2017), un trabajo a caballo entre el documental y la ficción sobre la quiebra de la empresa de su padre estrenado en la Sección Oficial de la 62 Seminci.

La imatge permanent , cuya inspiración nace de su familia materna, procedente de Andalucía, se despliega como una historia dentro de otra historia. Carmen, una publicista en plena búsqueda de caras ‘reales’ para una campaña, se topa con Antonia, una mujer que emigró a Cataluña hace décadas y con quien entabla una particular relación. Este melodrama sobre la búsqueda de las raíces con actores no profesionales y no exento de pinceladas de humor absurdo ha sido la segunda producción española en ganar la Espiga de oro de Seminci en los 68 años de historia del festival y la primera que gana una mujer cineasta del país.

También se proyectará Muyeres, primer largometraje en solitario de la cineasta aragonesa Marta Lallana, galardonado con la Espiga Verde y el Premio del Público de la sección Punto de Encuentro de la 68 Seminci. En su debut, la cineasta aborda la memoria y las tradiciones de las montañas asturianas, donde viven Constantina e Irene, las últimas guardianas de una centenaria tradición oral destinada a desaparecer. Allí viaja, interpretándose a sí mismo, el músico Raül Refree para registrar todo este legado antes de que se extinga. Muyeres se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Shanghái y se convirtió en una de las grandes triunfadoras del certamen al lograr el Gran Premio del Jurado y el premio a la mejor fotografía.

La programación incluye también títulos internacionales como En nombre de la tierra, segundo largometraje del dúo de cineastas DK Welchman y Hugh Welchman, presentado en la nueva sección del festival, ‘Alquimias’ y seleccionado por Polonia en la carrera por el Oscar a la mejor película internacional. La esperada nueva película de los directores de Loving Vincent es un film de animación pictórica que adapta la novela Los campesinos del premio Nobel de Literatura Władysław Reymont. Esta historia, ambientada en la campiña polaca a caballo entre los siglos XIX y XX, está protagonizada por una joven campesina obligada a casarse con un granjero rico y mucho mayor, pese a que ella está enamorada de su hijo.

La programación de Comunidad Seminci se completa con el largometraje italiano Las ocho montañas, dirigido por Felix van Groeningen y Charlotte Vandermeersch, que formó parte de la Sección Oficial en la 67 edición del festival y logró el premio a la Mejor Dirección de Fotografía para Ruben Impens. Galardonado con el Premio del Jurado en el Festival de Cannes de aquel año y nominado al premio Goya a la mejor película europea, el film adapta la novela homónima de Paolo Cognetti, un gran éxito editorial en Italia, y aborda la relación de Pietro y Bruno, amigos desde niños pero, mientras Pietro es un chico de ciudad que todos los años pasa el verano con su familia en el pueblo de Bruno, éste permanece en el pueblo fiel a su montaña. Sus experiencias les harán enfrentarse al amor y a la pérdida.

A continuación detallamos la programación en las diferentes localidades y salas. El acceso será gratuito hasta completar el aforo.

Programación 'Comunidad Seminci':

Ponferrada – Biblioteca Municipal Valentín Garcia Yebra – 19.00 horas

19 de febrero – En nombre de la tierra

20 de febrero - La imatge permanent

21 de febrero – Las ocho montañas

22 de febrero – Muyeres

Salamanca – Teatro Juan del Enzina / 19.30 horas

22 de febrero – La imatge permanent

27 de febrero – En nombre de la tierra

28 de febrero – Las ocho montañas

5 de marzo – Muyeres

La Bañeza – Teatro Municipal – 20.30 horas

4 de abril – La imatge permanent

11 de abril – En nombre de la tierra

18 de abril – Las ocho montañas

25 de abril – Muyeres

Ciudad Rodrigo – Cine Juventud – 20.30 horas

28 de febrero – La imatge permanent

20 de marzo – En nombre de la tierra

17 de abril – Las ocho montañas

15 de mayo – Muyeres

Zamora – Salón de Actos de La Alhóndiga / 19.00 horas

5 de abril – La imatge permanent

12 de abril – En nombre de la tierra

19 de abril – Las ocho montañas

26 de abril – Muyeres

Ávila – Palacio del Episcopio / 20.30 horas

4 de abril – La imatge permanent

11 de abril – En nombre de la tierra

18 de abril – Las ocho montañas

25 de abril – Muyeres