Ocho leoneses en busca de un escándalo

Arco vive del escándalo. Es lo que se recuerda, a Franco metido en un frigorífico, al rey convertido en un ninot para prenderle fuego o Congress Topless , con dos strippers de carne y hueso, del artista Yann Leto o las imágenes de 24 presos políticos en la España contemporánea, con los rostros pixelados de Junqueras y los Jordis, militantes anarquistas, de la izquierda abertzale y del 15-M, firmada por Antonio Sierra y adquirida por la leonesa Camino Quiroga y su marido, Tatxo Benet, poseedor de una colección única formada por obras que se han querido silenciar;

Arte que sacude conciencias y provoca todo tipo de reacciones —incluida la indignación—. Todo menos pasar desapercibido. En las últimas ediciones de Arco la representación leonesa había quedado en manos del reconocido fotógrafo Alberto García-Alix y de Daniel Verbis, al que la Sala Provincia dedicó en junio una amplia exposición bajo el título La piel y lo que hay debajo de la piel . Ambos volverán a estar en la edición de Arco que abre sus puertas en el recinto ferial de Ifema el miércoles. García-Alix llega de la mano de la galería madrileña Albarrán Bourdois, mientras Verbis, que actualmente ocupa la mitad del Museo de Arte Contemporáneo (Marco) de Vigo con su exposición Desexando ser, está avalado por Proyectos Ultravioleta, que «no es una galería de arte. Un centro cultural. Una cantina. Un bar. Una iglesia evangélica. Un grupo de políticos enmascarados. Una paca. Un 9.99. Una institución con fines de lucro. Melindrosos. Cursis. Racistas. Clasistas. Religiosos. Tampoco somos fanáticos de Carlos Peña o Ricardo Arjona. Ni simpatizantes rojos. Ni simpatizantes cremas. Ni mucho menos un equipo de fútbol profesional, aunque algún día nos gustaría serlo... Sí somos un espacio para la experimentación en el arte contemporáneo».

El leonés Félix de la Concha, que acaba de publicar un libro sobre cómo pintó desde Iowa a tamaño natural Las Meninas de Velázquez, mostrará en el Pabellón 7 (stand A22), dentro de la galería Fernández-Braso, las series La Virgen del Mar y Alta Tensión , que llevó a cabo el verano pasado en Santander. Arco, que fue el gran ‘supermercado’ del Musac en su primera época, cuando el entonces director Rafael Doctor tenía carta blanca y ‘tarjeta de oro’ para comprar sin restricciones, contará también con obras del artista de ascendencia lacianiega Eduardo Arroyo, en los stands de tres galerías —Álvaro Alcázar, Guillermo de Osma y Levy—.

La artista de Villarejo de Órbigo María Luisa Fernández mostrará su obra de la mano de la galería Maisterravalbuena. El Musac le dedicará una exposición en junio, donde sacará a la luz sus creaciones más recientes, bajo el título 8.068.807.218. Sangre en oro.

También muy vinculada al Musac, Dora García, vallisoletana de nacimiento y leonesa de corazón, estará en Ifema con Laverónica Arte Contemporánea. La galería Rocío Santa Cruz llevará obras de la leonesa Teresa Gancedo, una de las pocas artistas españolas que ha expuesto en el museo Guggenheim de Nueva York, en cuya colección también figura obra suya. La nómina de artistas leoneses la cierra Ouka Leele, fallecida hace dos años y bisnieta del célebre Allende, propietario del derruido Palacio de Allende, en Burón, que en su momento fue una de las construcciones con más poderío de la provincia.

Sostiene Manolo Valdés, el artista valenciano afincado en Nueva York, que en Arco hay «un excedente de galerías inútiles». La directora de la feria, Maribel López, ha querido neutralizar al artista que fue miembro del Equipo Crónica asegurando que la galería de Manolo Valdés (Open Gallery) no ha sido «vetada», aunque entiende que el artista esté «molesto». «Me sabe mal que insulte a la feria y a las galerías. Es muy difícil seleccionar los proyectos y, en su caso, no ha conseguido los votos necesarios, pero no se trata de un veto». Es la primera polémica de la cita más importante del arte contemporáneo español, en la que participan 205 galerías y 1.300 artistas, aunque algunos críticos consideran que hay «mucha morralla». Más allá de este asunto y de que, por primera vez en la historia de Arco no estará una de sus fundadores, la galerista Juana de Aizpuru, la feria contará con la mayor presencia femenina en sus 42 años. El 43 por ciento de los artistas son mujeres.

María Luisa Fernández. DL

Teresa Gancedo. GALERÍA ÁRMAGA

Félix de la Concha. DL

Eduardo Arroyo. DAVID ASTA ALARES

Dora García. RAQUEL P. VIECO

Ouka Leele. RAMIRO