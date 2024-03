Tres candidatos para el proyecto Cuna del Parlamentarismo

León, Cuna del Parlamentarismo será un proyecto expositivo y tendrá sede en el Palacio del Conde Luna. Por tanto, lo que es casi un anhelo tan histórico como popular entre los leoneses será realidad una vez que los trámites se cumplan, esto es la burocracia en algunos casos necesaria. Así, lo importante es saber que el hito europeo que fue semilla ancestral de la democracia se representará en forma de exposición en el Palacio del Conde Luna, un soberbio edificio del XIV que ya de por sí es historia mayúscula. Contará con dos salas para constatar lo que firmó la Unesco pero ya habían avanzado y documentado historiadores: que León es cuna del parlamentarismo. El Ayuntamiento sacó a concurso un proyecto expositivo con una licitación de 40.000 euros.

Según ha hecho público el Ayuntamiento de León se dio la circunstancia de que solo hubo una propuesta, al final, desestimada. Así, el consistorio informa de que «revisada la oferta presentada por D. Pablo Martínez García, se puede verificar que la memoria técnica adjunta, donde se determinan los diferentes apartados que se han de seguir para desarrollar el proyecto expositivo, no se ajusta a las condiciones estipuladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato. En consecuencia, los técnicos firmantes consideramos que dicha memoria no cumple con los requisitos mínimos exigidos, por lo que no es posible asignar ninguna puntuación a la misma».

Esto se puede considerar un primer escollo burocrático además de que habría que destacar la acreditada solvencia profesional del licitante tanto por su labor en León como fuera, en el ámbito expositivo, que es el que demanda el Ayuntamiento leonés para el Palacio del Conde Luna.

El detalle que puede interesar ahora es que, de igual forma tal y como publica de manera oficial el Ayuntamiento «(...) al no ajustarse a las exigencias mínimas establecidas en los pliegos para el proyecto expositivo que se pretende (...) Se propone, por lo tanto, declarar desierta la adjudicación, conforme con lo establecido en el art. 168.a) 1.º, se apruebe continuar mediante procedimiento negociado sin publicidad (...)».

Los candidatos que se propone invitar a este procedimiento de licitación con negociación para continuar la tramitación, son los siguientes: Teresa Rodríguez Zapico, de Celarayn, Vinílica Producciones y el citado Pablo Martínez García.

El proyecto de esta exposición y su ejecución tendrán como objetivo transmitir información sobre el valioso legado que representan los Decreta emanados de las Cortes de 1188. Tal y como reconoce la Unesco, el corpus documental de los Decreta (o Decretos) de León de 1188 contiene la referencia al sistema parlamentario europeo más antigua que se conoce hasta el presente. Estos documentos, cuyo origen se remonta a la España medieval, fueron redactados en el marco de la celebración de una Curia regia, en el reinado de Alfonso IX de León (1188-1230). Reflejan un modelo de gobierno y de administración original en el marco de las instituciones españolas medievales, en las que la plebe participa por primera vez, tomando decisiones del más alto nivel, junto con el rey, la iglesia y la nobleza, a través de representantes elegidos de pueblos y ciudades.