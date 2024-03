Carlos Núñez coge la ‘Silver way’ leonesa

Mundo celta «La virtud del mundo celta es conectarlo todo», dice Carlos Núñez, que es el que mejor lo sabe hacer

Era una cuestión de tarde o temprano o de se veía (y oía) venir... Dijo ya Carlos Núñez a este periódico en 2022: «Descubrí que desde las montañas de León se ve el mar. Y ahora empiezo a entender que León es la unión entre lo celta, lo atlántico y lo celtíbero interior. En León se une todo». Dependiendo de quién impactó más o menos, aunque cualquiera que esté en el meollo cultural leonés debería haberlo tomado como un regalo. Así lo hizo el entonces diputado de Cultura y al frente del ILC, Pablo López Presa, que aceptó el envite y lanzó el órdago en forma del mítico Cancionero Leonés de Miguel Manzano Alonso, editado en 1989 por el ente provincial, haciéndoselo llegar al gaitero más representativo e internacional no solo del folk gallego y, claro, en sus manos se convirtió en material tan altamente sensible como creativo. Y de ahí, dentro de su nuevo disco, Celtic Sea , asoma una canción titulada The voyage: The Silver Way. León dedicada a la provincia y a la Ruta de la Plata y que confirma ese enamoramiento razonado que hace que Carlos Núñez piense que en León se dé el talento humano de sus músicos y hasta una predisposición geográfica en el Noroeste que ejerce de imán y mezcla ante numerosos géneros del folk y del folclore de todos los tiempos.

Todo este trabajo que ahora es disco y ya tiene sus canciones sonando por los siempre apasionados conciertos de Carlos Núñez tuvo el apartado leonés cuando el vigués trabajó en León, en concreto con músicos de aquí y con Ángel Rodríguez, de Music Center.

Acerca del trabajo general de Celtic Sea , Carlos Núñez indaga en esa búsqueda constante de genio curioso que encuentra en el folk un fondo inagotable de tesoros: «Estas músicas nacen del mar y de las conexiones que lleva brindando desde hace miles de años a los pueblos celtas atlánticos. Brittany Ferries, la compañía marítima con la que comparto la pasión de seguir uniendo todas estas culturas, cumple 50 años. Para celebrarlo, hemos decidido crear un himno y una sinfonía que representen la filosofía de vida que compartimos, siempre ligada a la magia del mundo celta.

Brittany Ferries siempre ha sido una pieza clave para el interceltismo moderno. Desde mis maestros irlandeses The Chieftains hasta Polig Monjarret -el pionero de los Bagadoù de Bretaña-, son innumerables los músicos y amigos, arpistas, gaiteros… que han podido viajar en sus barcos llevando melodías de Finisterre a Finisterre, incluidos varios de los participantes en estas grabaciones. Yo mismo he tenido el privilegio de poder experimentar las sensaciones de estas rutas por el mar. Y de esas sensaciones surge este disco, como un viaje».

la virtud de conectarlo todo

Y de esta manera, León ya aparece en la ruta obligatoria de Carlos Núñez, quien siempre destaca la importancia de sus conciertos en la provincia, y, sobre todo, en el Auditorio de León, donde sus llenos se traducen en esa auténtica hermandad de las estrellas que promueve su música.

«Quizás la más importante de las cualidades del mundo celta sea la virtud de conectarlo todo, como si de un entrelazado se tratase. Tiene la extraordinaria capacidad de producir todo tipo de expresiones artísticas: Música y danza, literatura, pintura y escultura… Y generar vínculos entre todas ellas», lo dice Carlos Núñez, que es el que mejor sabe ponerlo en práctica.