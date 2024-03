La mala salud de hierro del teatro celebra su día

Que el teatro ya no está de moda es la mejor mentira a favor del teatro. «El teatro no admite top manta, porque es aquí y ahora», dice Miguel Ángel Solá. El teatro no se mide por aforo llenando tres veces un wizink sino que es calidad y cualidad. Este miércoles celebra su día, que podría ser el día de su mala salud de hierro que le ha hecho eterno. En León será a lo grande y en el Auditorio con la puesta sobre las tablas por parte de la compañía Enobras del título Volpone, con Alberto Díaz, talento leonés a disfrutar, a la cabeza. A partir de hoy de 9 a 14.00 horas se pueden recoger las invitaciones (dos por persona) en la taquilla del propio Auditorio para esta obra que se representará el miércoles a las 20.00 horas.

Jon Fosse, traduce al español desde México Raúl Alonso Díaz, es el autor del manifiesto internacional que se reivindicará en León y que la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, leyó este sábado para sumarse al mensaje internacional del Día Mundial además de reafirmar su apoyo a las artes escénicas.

«...El arte, el buen arte, consigue a su manera y de forma fabulosa reunir lo absolutamente único con lo universal. Nos permite entender la diferencia entre lo extraño y lo universal. Al hacerlo, el arte trasciende las fronteras de los lenguajes y los límites geográficos. Reúne, no solo las cualidades individuales, sino también, las características de un grupo de personas, por ejemplo, las naciones... He hablado del arte en general, no del arte teatral en particular, esto se debe a que todo buen arte, en el fondo, gira en torno a lo mismo: tomar lo singular y específico para hacerlo universal. Articula en su expresión artística aquello único con lo universal: no eliminando lo singular, sino enfatizándolo; dejando que lo extraño y lo desconocido brille claramente. Es tan simple como que la guerra y el arte son opuestos, como la guerra y la paz son opuestos. El Arte es paz», todo esto lo dice Fosse, escritor y dramaturgo noruego que ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2023.

La lectura llevada a cabo por Mar Sancho se produjo en el Centro Cultural Miguel Delibes pocos minutos antes de la representación teatral La mujer Helada , escrita por la reciente ganadora del Premio Nobel de Literatura Annie Ernaux e interpretada dentro del ciclo Comunidad a Escena.

Y así, como una cadena inevitable que lleva la cultura a cuestas en un viaje a ninguna parte pero que es el que transporta sentimientos, reflexiones y remueve ideas en León el espectador tiene la oportunidad de ponerse en manos de Enobras, dejarse llevar por es Volpone que se verá este miércoles.

La obra gira en torno a Volpone, un noble veneciano, sin herederos que finge estar en su lecho de muerte después de una larga enfermedad con el fin de engañar a sus vecinos, que, mediante favores y obsequios, tratarán de hacerse un hueco en su testamento y heredar su fortuna. El ritmo de la obra atrapa al espectador que no dejará de sorprenderse con sus giros. Avaricia, engaños, traiciones, secretos y justicia bailan en esta comedia.

El reparto por personaje está formado por Volpone: Alberto Díaz; arpía 1: Fe Acevedo; arpía 2: Ángeles Rodríguez; arpía 3: Teresa González; arpía 4: Ángeles Arias; Celia: Fe Acevedo; Mosca: Claudia Medina; Gavilano: Ángeles Arias; Farfallone: Ángeles Rodríguez; Nano: Ángeles Arias; Bonario: Fe Acevedo; Corbaccia: Teresa González; Corvino: Alberto García Álvarez; Viola: Teresa González, y juez: Ángeles Rodríguez.

Teatro Enobras, según explican sus responsables, es una compañía fundada en 2018, pero su bagaje llega en un tren que viene de muy lejos. Surge en León, donde el rico movimiento cultural que impera le permite tener integrantes con más de 20 años de experiencia, con un amplio rango de edad y con vivencias y orígenes distintos. «Muchos de nosotros participamos activamente con otras compañías y hemos decidido unirnos en este proyecto», afirman.

