Vuelve el certamen de teatro de La Bañeza

Una vez finalizado el plazo para la presentación de propuestas el pasado día 18 de marzo y tras la difícil fase de selección en la que fue necesario escoger cuatro obras entre cerca de un centenar de propuestas recibidas en tan solo una semana, comienza el XII Certamen Nacional de Teatro Amateur In Vino Veritas de La Bañeza.

La primera de las sesiones teatrales tendrá lugar este sábado, 6 de abril, a las 20.30 horas con La vida perdurable (Compañía Primera Fila y Centrado Teatro. Pamplona, Navarra).

La vida perdurable se plantea como una «divertidísima comedia que sumerge al espectador en un viaje a través de las cuatro primeras obras del autor y director de teatro Alfredo Sanzol, director del Centro Dramático Nacional desde enero de 2020. Esta obra es una amalgama de historias construidas a partir de fragmentos, todas ellas impregnadas de humor, que actúa como catalizador tanto para la reflexión profunda como para la simple diversión».

Primera Fila y Centrado es un grupo teatral navarro creado en 2013, entre cuyas producciones destacan No hay ladrón que por bien no venga , Maniatics , El Bar de los Talentos , Al menos no es Navidad , Desafinados y El Don de la Risa . Con La Vida Perdurable es la primera vez que esta compañía actúa en La Bañeza.