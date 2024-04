‘On the Go’, hoy en el Musac de la mano de sus directoras

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El Grupo de Diálogo sobre Cine Contemporáneo del Musac propone para el mes de abril On the Go , una película dirigida por María Gisèle Royo y Julia de Castro que replica de algún modo, y cuarenta años después, la peculiar Corridas de alegría , de Gonzalo García Pelayo. Hoy a las 20.00 horas, ambas estarán en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León para presentar su ‘road movie’, mención Especial del Jurado Joven en Locarno. | efe