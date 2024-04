Económicas de la ULE acogerá las jornadas ‘Econocine 5.0’

Publicado por ICAL León Verificado por Creado: Actualizado:

El Grupo de Innovación Docente Ecomarte de la Universidad de León, en colaboración con el Departamento de Economía y Estadística, ha organizado las jornadas Econocine 5.0. Desigualdades socioeconómicas en las sociedades capitalistas actuales , que se iniciarán el próximo 12 de abril en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con el objetivo de hacer reflexionar, a través del visionado de películas, sobre acontecimientos económicos que se producen en determinados contextos temporales y geográficos.

El programa, dirigido por los docentes Beatriz Barrado, Sherman Farhad y Pablo González, incluye una serie de cuestionarios, visionado de películas y debates con el fin de que los estudiantes logren identificar la dimensión económica de los acontecimientos expuestos en las películas y comprendan la realidad socioeconómica como un fenómeno que se puede explicar de diversas formas en función del contexto en que se produzca y de los intereses de los distintos agentes involucrados.

Además de estos objetivos, el formato de las jornadas pretende alejarse de la clase tradicional expositiva y propiciar la participación del alumnado en la construcción de su saber, a través de la formulación y comunicación de juicios personales sobre los problemas económicos y valorando la diversidad de opiniones.

Las películas seleccionadas para las jornadas son Sorry, we missed you, del director Ken Loach, cuyo tema central es la uberización, precariedad laboral y transformación de los sistemas productivos tradicionales, y Parásitos, de Bong Joon-ho, que aborda la pobreza, la desigualdad socioeconómica y la lucha de clases.

El alumnado participante podrá visionar la primera película del 12 al 17 de abril y en ese periodo deberá responder a dos cuestionarios que servirán de preámbulo al debate presencial que se celebrará el 18 de abril a las 16.30 horas en el Salón de Grados de Económicas.

La película de Parásitos podrá verse a partir del 19 de abril y, tras los cuestionarios correspondientes, tendrá lugar el segundo debate el 8 de mayo en el Salón de Grados en la Universidad.