Cameron, el más taquillero, y Bayona en el puesto 21

El director canadiense James Cameron se ha convertido en el más taquillero de la historia del cine con tres películas entre las cuatro que más recaudación han logrado hasta ahora, mientras el español Juan Antonio Bayona se ha colado en el puesto 21 con una de las secuelas de Jurassic World .

Según los datos publicados por la revista especializada Variety , Avatar (2009) y su secuela Avatar: el camino del agua ( Avatar, The Way of Water ), de 2022, ambas dirigidas por Cameron, se mantienen en los puestos número 1 y 3, respectivamente, con más de 5.200 millones de dólares de recaudación en todo el mundo en conjunto.

En el segundo puesto está Avengers: Endgame ( Vengadores: Endgame ) (2019), de la factoría Marvel y dirigida por Anthony y Joe Russo, que ha recaudado 2.700 millones de dólares. El drama Titanic (1997), también de James Cameron, se mantiene en el cuarto puesto con una recaudación de más de 2.200 millones, seguida de una de las secuelas de la saga de la Guerra de las Galaxias, Star Wars: Episode VII, The Force Awakens ( Star Wars: el despertar de la fuerza )(2015), con una recaudación de algo más de 2.000 millones.

En la lista de las treinta películas más taquilleras de la historia aparece en el puesto 21 Jurassic World: Fallen Kingdom ( Jurassic World: el reino caído ), de 2018 y dirigida por el español Juan Antonio Bayona.