Cazón reivindica la mujer a contracorriente

Tiene alma blanca, pero de blanco Cultural. Y de leonesa de Zotes del Páramo. Es Patricia Cazón. Piensen en ella en rojiblanco. Y en clave de periodismo. Que en su periódico, el As, Cazón es al Atleti lo que Tomás Roncero al Real Madrid. Pura pasión por un equipo, por el fútbol y por la escritura. Pero a León ha venido a hablar de su libro. Una historia de reivindicación de la mujer y sus logros en el deporte. Las mujeres salmón. Las deportistas que, a contracorriente, cambiaron la historia de España es el título. «Nada como el salmón explica el transcurrir de las mujeres en el deporte. Siempre a contracorriente, aunque le cueste la vida; porque cuando desova no muere, sino que ya puede irse: su semilla está puesta», dice. Hoy viernes, a las 19.00 horas lo presenta en Biblioteca del Recreo Industrial (Plaza San Marcelo). Álvaro Caballero, periodista de Diario de León, conversará con ella acerca de este libro y su experiencia como profesional del periodismo.

Para conocer más a la leonesa hay que saber que nació en 1980. Se licenció en Periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha cubierto durante varios años la información del Atlético de Madrid. Desde 2016 es la responsable de las crónicas del equipo colchonero en su periódico, algo que realiza tanto con el rigor informativo como con la pasión de quien siente los colores de uno de los clubes más representativos del fútbol español.

Pero en su mirada comprometida con lo que le rodea y su implicación reivindicativa llega a este Las mujeres salmón. Y parte de la leyenda para alcanzar la actualidad que le suena a todo el mundo porque está pasando. El libro se explica así de Lilí Álvarez, la primera, en los Juegos Olímpicos de París 1924, al #SeAcabó que un siglo después entonó al unísono la selección femenina de fútbol que se acababa de coronar campeona del mundo. «Esta es una historia de muchas mujeres navegando río arriba para abrir puertas y derribar muros. Carmen Valero, Blanca Fernández Ochoa, Gemma Mengual, Mireia Belmonte, Edurne Pasaban, Teresa Perales, Carolina Marín, Virginia Torrecilla... Sus éxitos tienen una lectura individual, pero la magnitud de la hazaña de Las mujeres salmón solo se entiende en conjunto. Suya es la mayor victoria en equipo de la historia del deporte español». En definitiva, la historia de 41 mujeres que son todas las mujeres porque esta historia va de las circunstancias que las han rodeado en todas las disciplinas, donde la injusticia, la incomprensión, la ignorancia y el desprecio han sido muchas veces los denominadores comunes.

En clave leonesa explicaba Patricia Cazón a este periódico algunos de los ejemplos que justifican más que de sobra el libro. «Blanca Romero, la campeona de Muay Thai (boxeo tailandés). Es una chica de raza gitana que con 12 años se proclamó campeona del mundo en Tailandia en una modalidad de lucha que empezó a practicar en El Bierzo. Y Ana Muñoz, directora del Consejo Superior de Deportes, que cuando llegó en 2013 descubrió que en las federaciones no había apenas mujeres. En las federaciones le decían que las mujeres no estaban interesadas. Obligó a una cuota del 33% de mujeres en las juntas directivas de las federaciones. Las mujeres, que supuestamente no habían mostrado interés, resulta que sí querían estar», relataba.

En el estar y ser lo que una quiera está por tanto la conclusión final de este Las mujeres salmón. También a modo de aprendizaje y de impulso de las carreras deportivas y de lo que sean de las niñas que pronto serán mujeres. En definitiva, un ejercicio de reivindicación de la mujer libre.