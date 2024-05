Urtasun pide al PSOE que rechace la moción del PP a favor del premio a la tauromaquia

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

El Prat de Llobregat (Barcelona), 4 may (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha pedido este sábado al PSOE "que rechace en el Senado la moción anunciada por el PP en la que se pide no retirar el Premio Nacional a la Tauromaquia", ya que "no se debe premiar la tortura animal".

En un acto electoral de Comuns Sumar celebrado en el Parc Nou del Prat de Llobregat (Barcelona), ante unas 300 personas, Urtasun que ayer anunció que su ministerio ha retirado el Premio Nacional a la Tauromaquia, ha explicado que no le sorprenden "algunas de las reacciones de rechazo de quienes no les importa la práctica de la tortura animal".

Ha considerado, sin embargo, que "hoy en día quien está a favor de la tortura animal está en franca minoría tanto en Cataluña como en España".

Después de recordar que el gobierno de coalición PSOE-Sumar aprobó en la pasada legislatura la Ley de Bienestar Animal, ha pedido "a los compañeros del PSC y del PSOE que no voten a favor" de la moción que el PP ha anunciado que presentará en el Senado en la que se pide que el premio no sea retirado. EFE

