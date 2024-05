Kurt Baker regresa a León para preparar su gira y comenzar en El Gran Café

Lugar : El Gran Café

: El Gran Café Hora : 22.00 horas: apertura. Comienzo: 22.30. Miércoles, 15 de mayo

: 22.00 horas: apertura. Comienzo: 22.30. Miércoles, 15 de mayo Entrada: 12 y 15 euros

Si hubiera un ‘benetiano’ Volverás a León uno de sus mejores representantes sería un chico de Maine, Portland. Siempre vuelve. Kurt Baker, el gran músico americano que llegó a la ciudad vía Juancho López, la mejor carretera hacia al escenario underground que existe en España. «Obreros del rock», dirían ellos. Pero todo un hallazgo para quien los descubre en la acción del directo o en el trabajo en estudio de Kurt, alumno más que aventajado, ya maestro, de la escuela del mejor power pop y rock and roll que se ha hecho jamás. Hoy, comienza gira en una de sus salas fetiche: El Gran Café. Y con banda y preparación de gira leonesa, que es como a él le gusta recorrer los escenarios. Por tanto, un concierto este miércoles de garantía y que en manos, en este caso voz (puesto que Baker aparecerá como cantante no instrumentista) pide a gritos el calificativo de concierto del año y de los de entradas agotadas. Eso sería lo esperable.

Jorge Coldan (guitarra y coros), Juancho López (bajo) y Fabio Vázquez ( batería madrileño afincado en Ponferrada) más Kurt Baker son la formación presente del americano.

«Me siento genial al regresar a León. Hacía cuatro años que no venía. Fuimos a comer al restaurante que está cerca del local y me trataron muy bien. Los dueños son muy amables y se acordaban de mi. Siempre he estado muy a gusto en León y para mi es un segundo hogar. Estando en España es natural volver a los escenarios con mis mejores amigos», relata Kurt Baker sobre esta especial conexión que ha establecido ya para siempre con León.

Steve Van Zandt

Kurt Baker ha estado estos años más en contacto aún con todo un mito como es Steve Van Zandt, conocido como guitarrista de Bruce Springsteen y actor en Los Soprano. Como músico pertenece a su sello Wicked Cool Records y en esta conexión musical de altura Baker trabajará en la radio con su mentor Van Zandt, algo que valora hasta con humor al decir que «por fin tendré dos trabajos con lo que más me gusta: la música», asegura.

A León llega con nuevo disco, titulado Rock and Roll Club. Y afirma que, manteniendo sus señas de identidad y el estilo que le caracteriza y define, ha profundizado en ampliar horizontes e incidir en el trabajo de composición de canciones propias.

«Para mi es una suerte poder hacer mi música en España», asegura acerca de cómo encaja su propuesta musical entre la nutrida afición que va sumando concierto a concierto en España. Y así será durante estas nuevas fechas. «Como compositor me gustaría que alguna de mis canciones fuera recordada durante décadas. Como intérprete, que mis conciertos diviertan al público», afirma. Podrían ser dos máximas que Kurt Baker ya cumple a la perfección.