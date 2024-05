El talento artístico recibe 36.000 euros en premios

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El talento artístico joven de la Comunidad se ha dado cita este sábado en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, donde todos los finalistas de la trigésimo quinta edición del certamen ‘Arte Joven: Jóvenes Artistas de Castilla y León’ han conocido quiénes de ellos han sido galardonados en alguna de las siete áreas. En esta convocatoria, realizada en 2023, se han entregado hasta quince primeros premios —en dos categorías se han otorgado ex aequo— y once accésit —uno de ellos compartido—, además de numerosas menciones especiales.

Durante la gala, conducida por la actriz vallisoletana Eva Marciel, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha felicitado a todos los participantes, y ha destacado que sus trabajos son la viva representación de una juventud con talento y dedicación, con una admirable capacidad para crear y un gran esfuerzo que les puede hacer llegar a lo más alto en el mundo del arte y de la cultura. Además, ha incidido en que el objetivo de la Junta de Castilla y León es apoyar a los jóvenes en el comienzo de sus carreras, reforzarlas, fomentar el interés de estas generaciones por las prácticas artísticas contemporáneas y potenciar su creatividad, promoviendo la innovación y la experimentación a través del arte.

Los jóvenes artistas de la Comunidad pudieron presentar sus obras en las siete áreas del certamen, que a su vez se pueden dividir en subcategorías: área de artes escénicas y cinematografía —con un premio para cada disciplina—, área de pintura, área de otras modalidades de artes plásticas y visuales —fotografía, escultura, diseño gráfico y una categoría para performance, grabado o video-art—, área de diseño de moda, área de letras jóvenes —narrativa y poesía—, área de gastronomía y área de música —clásica y otros estilos—. La cuantía total de los premios asciende hasta los 36.000 euros. Los primeros premios llevan aparejados una dotación económica de 2.500 euros, mientras que la cuantía de los accésits es de 1.000 euros. Las menciones especiales no reciben recompensa monetaria. Los galardonados se relacionan en el anexo.

Los ganadores de cada área y/o categoría han sido elegidos por jurados profesionales de reconocido prestigio, a quienes Isabel Blanco ha agradecido su dedicación. En esta edición de ‘Arte Joven’ han participado 279 artistas, los cuales han presentado 370 obras.

Esta iniciativa, que cada año organiza el Instituto de la Juventud de Castilla y León, integrado en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, no sólo supone la publicación de una convocatoria y la entrega de unos premios: va estrechamente ligada a la promoción de las obras de los jóvenes artistas. Es más, tal y como ha manifestado la consejera, si bien los premios de naturaleza económica son importantísimos en los inicios de las carreras de los jóvenes artistas, la Junta es consciente de las dificultades a las que se enfrentan en su despliegue profesional y, por ello, asume el compromiso de promocionarlos.

En primer lugar, a través de la exposición itinerante ‘Art on the Road’, que circula por todas las provincias de la Comunidad y muestra las obras de todos los finalistas en las categorías de pintura, artes plásticas y moda. Los cortometrajes de la categoría de cinematografía se proyectarán en el Festival Internacional de Cine de Palencia. Y, en el caso de los vencedores en las modalidades de letras, ya se trabaja en la publicación de sus libros, con la edición de 1.200 libros que se distribuirán por la Red de Bibliotecas de la Comunidad y por los clubes de lectura. En segundo lugar, mediante la futura creación de una galería virtual mediante la cual se dará visibilidad a los trabajos en formato digital. En tercer lugar, a través del ‘Catálogo de Arte Joven’, que estará disponible en todas las itinerancias del ‘Art on the Road’ a partir de este verano. En cuarto lugar, con la puesta a disposición de los jóvenes artistas de la Sala Unamuno de Salamanca, un espacio dependiente del Instituto de la Juventud de Castilla y León que se cede de manera gratuita. Y, por último, se multiplica esta promoción con la campaña en redes sociales.

Además, al final de cada edición y previo a la gala de entrega de premios, tiene lugar un encuentro de jóvenes artistas, el cual se celebró ayer en el Complejo Juvenil Castilla de Palencia. Un evento que fomenta el intercambio y la puesta en común de ideas y proyectos y la ampliación de la red de contactos y relaciones profesionales.

Programa de hondo calado y larga trayectoria

‘Arte Joven: Jóvenes Artistas de Castilla y León’ ha celebrado su XXXV edición. Se trata de un certamen que empezó a andar en 1988 y en el que, desde entonces, han participado más de 5.000 jóvenes. Durante este periodo, se ha ido adaptando a los tiempos y a las nuevas tendencias, disciplinas e inquietudes de los artistas. Hoy, ya es un referente del arte joven no sólo en la Comunidad, sino en todo el país. Por esta iniciativa han desfilado creadores de la talla de Juan Manuel de Prada, Óscar Esquivias, Celtas Cortos o el joven grupo burgalés El Nido.