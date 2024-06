Su festival favorito es el Viña Rock, su primer concierto fue de Los Suaves y conoce a Soziedad Alcohólica desde la A a esa Z que hace punk en el nombre de los vascos. Pero es Rozalén con todas las consecuencias. Y María. Voz excepcional de la escena actual, compositora con un lenguaje musical y letrístico propio que llega a León en su momento más dulce. Será en el Palacio de Exposiciones el próximo 29 de junio dentro de la gira El abrazo y que supone el salto cualitativo de la albaceteña, que sin perder esa normalidad que transmite se sitúa ya en la primera fila de los grandes músicos españoles. «Llego a León como a una primera cita», afirma. Y parece entonces que llega así a León a enamorar a la parte de la provincia que aún no lo esté, porque su poderío musical está en todo lo alto. Y casi como buena noticia añade que viene con la tensión y los nervios que se suponen necesarios para que un concierto sea una descarga de emoción entre artista y público: «Cada día me pongo más nerviosa con todo. Me ataca el estómago. Eso significará ese respeto al público y al escenario. Siempre tengo el sustico en el cuerpo», explica.

Lo que trae por tanto a León a Rozalén es la necesidad de la artista que le apasiona el escenario: «Tengo ganísimas de darlo todo. Es una gira potente en la que estamos logrando lo que queremos provocar en el público. Y es la primera vez que voy a León así con el grupo», revela, aunque en la memoria tiene el recuerdo de haber pasado con su guitarra por Ponferrada (Sala La Vaca) y Trobajo del Cerecedo. Porque aunque es joven, la carrera ya va siendo larga, máxime si ella eligió el camino de la música real y no apareció de golpe en un escenario grande lleno de luces sino que trabajó duro para conseguirlo. Ella misma define la parte de la música en la que está: «Lo nuestro es un caldo a fuego lento. No se debe olvidar de dónde se viene por si hay que volver. Era aquello de cargar el equipo, tocar para diez y que encima ni te escuchaban», relata sin ningún tipo de dramatismo porque aunque algunos no lo hayan ni probado forma parte del trayecto real de una carrera musical.

Rozalén tiene los pies en el suelo también cuando dice que, por ejemplo, han estado ahora tocando en Dublín, Edimburgo y Londres y eso le sirve para recuperar aforos de 200 o 300 espectadores en los que el contacto con el público es más directo y que ella sigue disfrutando. «Es que en el grupo somos melómanos totales. Nos encanta jugar, ese ‘to play’...», afirma.

Ese buen saborear la música también ofrece la perspectiva de Rozalén desde sus inicios. El talento estaba ahí y algo detectaba la familia: «Una vez entrevistaban a mi abuela y ella casi me quitaba importancia, porque decía pero si la niña ha cantado bien siempre», relata con humor y ternura. Rozalén confiesa que su madre es gran parte de su banda sonora hasta que comienzan a imponerse esos estilos variados que no le impiden tener el suyo propio. «Yo no sabía que me iba a dedicar a la música. Pero desde pequeña me encanta toda la música. Estudié psicología y después musicoterapia. En cada momento una música puede ser buena. A mi a veces incluso me gusta la que no es tan buena... Pero tengo algo de rockera de corazón», relata.

Sobre la panorámica musical actual, Rozalén quiere disfrutar de este momento tanto personal como colectivo. «Hay gente que no para de decir que esto es como una burbuja pero luego los conciertos se llenan. Esperemos que siga así. Lo bueno del directo es que es irrepetible», asegura.

La verdad es que su presencia en León sabe como si fuera nuestra Springsteen en la marchita cartelera de junio. Un honor que venga. Desde sus primeros trabajos ha cautivado a público y crítica a partes iguales. En su haber acumula distinciones tan importantes como cuatro Discos de Oro, dos de Platino, un Goya, el Premio Nacional de Músicas Actuales 2021, tres nominaciones a los Latin Grammy o la Placa al Mérito Profesional de Castilla-La Mancha. Es una de las artistas de mayor éxito en directo, congregando a miles de seguidores en cada uno de sus conciertos.

Además, es una importante activista social, defendiendo con su música los derechos de las minorías y comunidades más desfavorecidas. Sobre el escenario, siempre está acompañada por Beatriz Romero, intérprete de lengua de signos. De esta manera, defiende un espectáculo inclusivo y dirigido a todo el mundo.

En septiembre de 2017, Rozalén presentó su tercer disco Cuando el río suena…, precedido por la canción Girasoles y con el que alcanzó el 1 en la lista de ventas española. Actualmente es ya Disco de Platino y se mantuvo durante más de un año en el Top 5 de los discos más vendidos en España. En 2019, la artista giró por España, Latinoamérica y Europa presentando este aclamado trabajo, del que también se extrae el himno feminista La Puerta Violeta. Este trabajo recibió dos nominaciones a los Latin Grammy: Mejor disco y Mejor canción del año.

Tres años más tarde, en octubre de 2020, lanzó El árbol y el bosque, su cuarto álbum de estudio y del que se extraen canciones como Este Tren, Y Busqué o Aves Enjauladas; considerada esta última todo un himno en época de pandemia. Rozalén entró directa al número 1 de la lista oficial de ventas española. Con Que no, que no, incluida en la BSO de La Boda de Rosa, la artista recibió su primer Goya a la Mejor Canción Original en 2021 y una nueva nominación a los Latin Grammy como Mejor disco de canción de autor. En 2022 publicó Matriz.