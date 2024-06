«No se impulsa bien la lectura a los pequeños»

Aspiraciones «Sería un sueño hecho realidad que alguna de mis novelas se volviera un éxito de ventas»

La futura Jane Austen de la literatura leonesa podría ser Laura Díez Charro. Tiene posibilidades, por supuesto, como escritora. Pero suma algo igual de imprescindible: una calidad lectora poco habitual entre jóvenes de 20 años. Será mejor, no obstante, su futuro como profesora de primaria cuando imparta clases de Literatura. Sus alumnos van a disfrutar la suerte de tener delante a alguien que ama los libros, que es la mejor condición para ser guía de la lectura. Su primera novela, editada por Lobo Sapiens, se titula El juego de la verdad. Y el 3 de julio la presentará en el salón de actos del colegio Nuestra Señora del Carmen a las 19.30 horas. La cantera literaria de esta provincia se renueva así con nombres como el de Laura Díez Charro.

Sobre cómo llega plantearse el reto de escribir un libro, la joven autora explica que «la idea de escribir esta novela, la primera vez que me ponía a escribir un libro, vino por un concurso al que nos hicieron participar en el colegio, cuando tenía unos 14 años. La historia que se me ocurrió para la primera fase me gustó tanto que tuve que acabar de escribirla. Sabía que no era perfecta, pero sentí que tenía mucho potencial y que algún día la convertiría en mi primera novela. Y seis años después decidí darle esa oportunidad, convirtiéndose en El juego de la verdad», afirma.

Lo que está claro es que la lectura y la escritura se hicieron presentes muy pronto pese a su juventud: «No recuerdo cuántos años tenía cuando escribí mi primera historia, pero sí sé que era muy pequeña. Fue una pequeña historia que escribí una tarde y que mi abuelo imprimió y encuadernó, creando mi primer ‘libro’. Creo que eso ya sembró la semilla de la escritura en mí, que fue germinando con los años, cuando en primaria participé en otros dos concursos de escritura, en uno siendo una de los cinco ganadores y en el otro, finalista. Además del concurso del que ya hablé anteriormente», relata, construyendo esa biografía inicial que ahora, ya universitaria (estudia Magisterio), va tomando forma.

Además de esa preparación individual en torno a la literatura, puede decirse que esta primera incursión editorial la asocia con las tendencias actuales que más éxito tienen y en donde el thriller siempre aparece como denominador común. Aún así, para Laura Díez «la verdad es que nunca ha sido mi género preferido. Cuando me aficioné a la lectura prefería leer sobre fantasía o romance, aunque siempre he leído algunos libros de misterio o de aventuras desde que era pequeña. Pero ha sido en los últimos años cuando me empezaron a llamar más la atención las historias de thriller y de misterio. Hoy en día es uno de mis géneros de lectura preferidos y de lo que más leo», confiesa.

gran lectora

Lo bueno de esta leonesa es que indagar aún más en esta vocación lleva directamente a la condición de lectora, donde demuestra la curiosidad suficiente como para llegar a los nombres fundamentales y que en su caso forman parte de su ideario tanto en gustos como en admiración: «Hay dos autoras que me gustan mucho, que son Jane Austen y Sarah J. Maas. Cada una de una época y género de escritura diferente, pero las dos me apasionan y me encantan sus libros. Son una inspiración, además siendo mujeres, y viendo todo lo que consiguieron. Pero, ya que mi novela es de thriller, hay un libro que me inspiró mucho para escribir El juego de la verdad, que se llama Asesinato para principiantes. Nunca antes un libro de misterio me había enganchado tanto, y creo que fue porque es una novela juvenil, lo cual te permite conectar mejor con los personajes, y que te hace sentir parte de la historia, pudiendo seguir las pistas al igual que los personajes. Además de que la historia era sorprendente», remarca.

afición compartida

A sus 20 años siempre ha estado rodeada de amigas que también comparten afición por la lectura. Eso ha ayudado a que siguiera leyendo cada vez más, «porque te recomendaban un libro, te lo leías, te gustaba y luego lo comentabas con ellas, y después encontrabas otro libro similar sobre el que hablar. También entre ese grupo he encontrado a otras chicas que también escriben, y es algo que te une y te impulsa a seguir haciéndolo», añade.

Cuando no escribe, Laura Díez es una estudiante más, con otra vocación relacionada como es la de la enseñanza: «Precisamente, estoy estudiando para ser profesora de Educación Primaria, y me encantaría poder dar clase de Lengua y Literatura en algún futuro, porque creo que no se impulsa bien la lectura cuando somos pequeños, sino más bien lo contrario. Con las lecturas que nos obligan a leer en el colegio solo consiguen generar odio y repulsión por la lectura en nosotros. Creo que se puede enseñar literatura de una manera divertida para que los niños no lleguen a abandonar el hábito de leer», dice ya como una declaración de intenciones que cuando llegue a las aulas pueda transmitir a los alumnos lo que a ella le ha apasionado tanto.

Ya en la materia merece la pena conocer sus sugerencias, a ver si así también se suman al mundo lector otros jóvenes que igual no lo aprecian simplemente porque no lo han probado. En su caso, el racimo se abre y sus propuestas son variadas: «Es difícil escoger uno solo. Yo diría que dependiendo del género recomendaría un libro u otro. Por ejemplo, si es de thriller o de misterio, recomendaría Asesinato para principiantes, de Holly Jackson, o La chica invisible, de Blue Jeans. Si es de fantasía, recomendaría Hush Hush, de Becca Fitzpatrick, que es la saga que me hizo enamorarme de la lectura, o Una corte de rosas y espinas, de Sarah J. Maas. Pero, si es de romance, recomendaría algún clásico como Orgullo y prejuicio, de Jane Austen, o algo más actual como Antes de diciembre, de Joana Marcús» enumera.

Da gusto, por tanto, saber que en Laura Díez no hay ensimismamiento como escritora, sino que es de las que quiere conocer estilos, géneros y autores. Y, por supuesto, le gustaría algún día formar parte del universo literario con libros de éxito que llevaran su firma: «Me encantaría poder dedicarme a la escritura, pero también sé que es muy complicado vivir solo de eso. Muy pocos tienen la suerte de conseguirlo y ser conocidos nacional o internacionalmente por ello. Pero sería un sueño hecho realidad que alguna de mis novelas se volviera un éxito de ventas. Y tengo la intención de intentarlo hasta el final».

Algo de todo esto que es una buena nueva literaria tiene que ver con sus padres: «Mis padres son grandes lectores y siempre nos han animado a mi hermano y a mí a leer, pero no he tenido a nadie cercano que le gustase la escritura o se dedicase a ello».

Presentación por todo lo alto

El 3 de julio presentará El juego de la verdad. Y desvela que será especial para ella y para el público que se acerque al salón de actos del colegio Nuestra Señora del Carmen a las 19.30 horas. «La presentación del libro será un sueño hecho realidad. Cuando empecé a escribir el origen de esta historia con 14 años, soñé con tener un libro entre mis estanterías con mi nombre, escrito enteramente por mí, y por fin se va a hacer realidad, gracias a la editorial Lobo Sapiens, que son los que van a publicar la novela. Creo que la presentación será un momento que tanto yo como los asistentes disfrutaremos mucho. Estaré rodeada de gente muy especial, hablaremos un poco sobre el libro y sus personajes, sobre lo que me llevó a escribirlo, mis inspiraciones, y habrá algunas sorpresas. Estoy segura de que lo pasaremos muy bien, y animo a cualquiera que esté interesado a asistir». Queda dicho, igual que El juego de la verdad ha quedado escrito para el éxito.