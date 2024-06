Vuelve el festival Tropos a Cerezales

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El espectáculo Per se de Esa Gente, que obtuvo el Premio del Público en el Certamen Coreográfico de Madrid, abrirá el Festival de Sonido y Artes Escénicas Tropos 2024 en la plaza de Cerezales del Condado de la mano de la Fundación Cerezales el 2 de agosto.La compañía está integrada por los leoneses María Casares González, bailarina y coreógrafa; David Tornadijo Arce, artista de circo especializado en equilibrios y portes acrobáticos; y el músico Ignacio Martínez Díaz. Per se es una propuesta de danza contemporánea y circo que se acerca al folclore a través de instrumentos y melodías tradicionales. Per se conecta con la tradición, no tanto a través de la forma, sino evocando la energía de una celebración espontánea.

Esa Gente dedica muchas horas a sus creaciones, tratando de entender cómo se relaciona lo que hacen con el lugar en dónde viven y en qué manera se refieren a la realidad de su tiempo, qué subrayan y qué invisibilizan.

Durante la primera cuarentena comienzan la creación de Per se , un proyecto que se desarrolla día a día durante ese tiempo. Después, se hibrida con música en directo de gaita y bases electrónicas para crecer de forma exponencial. Tropos 2024, que alcanzará su quinta edición, continuará el 3 de agosto con ZA! & Perrate y su disco Jolifanto , una inexplicable explosión propulsada por la polirritmia, que se expande por territorios aparentemente lejanos bajo el influjo del flamenco. Juntos ZA! y Perrate, artistas que partiendo de escenas muy diferentes convergen en el afán experimentador, la curiosidad y la pasión por la exploración rítmica, son un organismo que viaja de la raíz a la rave sin que nada quede fuera de lugar, porque el lugar está aún por definir.

Galgo, el dúo formado por el multi-instrumentista Javier Bejarano y la pianista Verónica R. Galán, que suelen describir su música como «bandas sonoras para películas que aún no existen», actuarán el 10 de agosto; mientras que Anna Mateu Cia llevará a escena Arròs , una pieza que nos habla de todos los factores que están haciendo que La Albufera de Valencia desaparezca.

Ya el 17 de agosto Chão Maior, un grupo de la escena del jazz experimental en Portugal tan amplio y expansivo como sus miembros, acercarán a Cerezales Drawing Circles , un primer álbum grabado en el convento de São Francisco, en Montemor-o-Novo, que se revela una composición hecha de fragmentos que acaban convirtiéndose en círculos.

Caamaño & Ameixeiras, una de las grandes revelaciones dentro de la nueva música tradicional gallega, cerrarán el 24 de agosto festival Tropos, resignificando la música y el baile de raíz con los sonidos más contemporáneos. Su último disco, Quitar o aire es un trabajo de antropología cultural.