Una leonesa, académica electa en San Fernando

Lleva León en la sangre y en la memoria. Es más, los datos que la definen son los del León de toda la vida. Marta Cureses ingresará en la Academia de San Fernando como académica electa y se intuye que algo de León entrará con ella como quien pone su bandera cuando hace cumbre. Porque aunque esta mujer sea de trayectoria al más alto nivel, dentro y fuera de España, lleva este León como orgullo inolvidable. Todo esto, además, le sale de forma natural. Tanto, que al hablar con Marta Cureses con el gran acontecimiento que tiene por delante, la prioridad leonesa se hace sitio. Por tanto, habrá que hacerlo de las dos cosas, de su vida leonesa y de su imponente trayectoria profesional y académica, en donde se espera que reserve un hueco en el corazón a Asturias y, en concreto, Oviedo.

Ser académica electa en La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando es serlo de la institución artística de más larga trayectoria y mayor vigencia cultural en España. Y este hecho no lo pasa por alto Marta Cureses: «Es un cargo vitalicio. Y no tiene nada de político, cosa que me alegra. En lo personal es de las cosas que más ilusión me han hecho en mi carrera profesional, incluso más que la cátedra», confiesa la leonesa, que como concienzuda intelectual y estudiosa ya trabaja en lo que será el discurso de ingreso. «Creo que hay gente buenísima que lo merecería, asi que yo lo tomo con un honor máximo», añade.

Cómo le llega este reconocimiento tiene el nombre propio del académico Alberto Campo Baeza, prestigioso arquitecto experto en la arquitectura teórica, una de las materias en las que Marta Cureses es especialista. Da la casualidad de que no se conocen salvo por sus trabajos, es decir, la valía respectiva de sus estudios. «Es por él porque el resto me parece milagroso. Yo soy de León, estudié en Salamanca, al final llegué a Oviedo, pero no pertenezco a ningún círculo de influencia», afirma.

Así, habla Cureses de su origen en León y de lugares propios que son comunes: «Nací en León, en el Sanatorio Miranda, viví en Padre Isla. Estudié en Ponce, donde mi madre fue directora. Uno de mis abuelos era catedrático de Latín en el Juan del Enzina, el otro, director en San Claudio. Conservo todas esas raíces leonesas con orgullo», relata.

Su especialización en anglo-germánica le ha llevado por el mundo pero sin olvidar León, donde conserva su casa: «León siempre está cerca de mi», dice, y hasta rememora sus tiempos en el Conservatorio, donde fue alumna de la mítica Isaura Martín Granizo.

De esta manera, hay una leonesa en San Fernando: Reunida en sesión plenaria el lunes 24 de junio, la Corporación ha elegido a Marta Cureses de la Vega académica numeraria por la Sección de Música. Su semblanza fue expuesta por Tomás Marco, compositor y director de la Academia, y junto a él suscribieron esta propuesta los académicos Alberto Campo Baeza, arquitecto; y Begoña Lolo, musicóloga y catedrática.

curriculum imbatible

El resto es una biografía profesional y acAdémica que impone: es Catedrática del Departamento de Historia del Arte y Musicología en la Universidad de Oviedo, Doctora en Geografía e Historia por esta misma universidad y Licenciada en Filología Anglo-Germánica por la Universidad de Salamanca. Ha completado estudios en la London School of Economics and Political Sciences (Londres) y en la Université Libre de Bruxelles, realizando estancias en diversos centros internacionales de investigación. Es miembro de la Agencia Estatal de Investigación Anep, en la Comisión de la CNEAI en Proyectos I+D internacionales, así como de organismos de evaluación de la investigación en las áreas de música, arte, filosofía y filología. Así mismo, forma parte de consejos de dirección, edición y redacción de varias revistas y publicaciones literarias, musicales y artísticas.

Marta Cureses dirige el Doctorado Interuniversitario Música en la España Contemporánea y coordina a las cuatro universidades integrantes del convenio (Barcelona, Granada, Oviedo y Santiago de Compostela). Ha sido ponente invitada en diversos congresos internacionales, como el ciclo Opera Oberta del Liceo de Barcelona o el Máster en Arquitectura, Arte sonoro y Artes plásticas de la Universitat de Barcelona.

Cureses de la Vega ha publicado libros por encargo de editoriales e instituciones de reconocido prestigio, entre ellos las dos monografías Agustín González Acilu. La estética de la tensión , (1995, 2001), dedicadas al compositor navarro, la monografía Tomás Marco. La música española desde las vanguardias (2007), y otros como Joan Miró- Mestres Quadreny. Suite miroir (2017), Historia del piano español contemporáneo (2009), Nuevos caminos del arte y de la ciencia (2020), y Arte sonoro y abstracción en el contexto epistemocrítico (2023).

Con su Grupo de investigación Ilicia ha desarrollado proyectos internacionales y publicado monográficos en revistas científicas. Las principales líneas de investigación que aborda son relativas a la creación contemporánea: arte sonoro, arquitectura, literatura y artes plásticas; el análisis semiológico de códigos sonoros; y la gestión musical e industrias culturales, dirigiendo durante una década los Encuentros con la Creación Musical Contemporánea en la Universidad de Oviedo.

En su trayectoria profesional también ha comisariado exposiciones internacionales en Utrecht, Frankfurt, Burdeos, Manchester, Dublín y otras capitales europeas, así como en diversas sedes de instituciones españolas. Actualmente trabaja en el proyecto de investigación Cognition and Poetics in the work of Jacques Dupin, que prolonga su trabajo sobre arte sonoro, literatura y ciencias cognitivas llevado a cabo con su grupo de investigación Ilicia, incentivando los estudios sobre música desde su perspectiva científica y artística.