Famosos que se toparon con la Iglesia: de Alfonso IX a Samantha Hudson

El ‘culebrón’ de las monjas clarisas de Belorado, con un falso obispo y excomunión incluida, podría parecer un caso aislado, pero la historia está llena de ‘celebridades’ que se toparon con la Iglesia. El emperador Alfonso IX, el que convocó las Cortes Leonesas en el año 1188, origen del parlamentarismo europeo, fue castigado con la sanción más severa que impone la iglesia católica. El monarca fue excomulgado en tres ocasiones: primero, por el papa Celestino III, tras la anticanónica unión del rey leonés con Teresa de Portugal (eran primos carnales); la segunda, por su acercamiento a los almohades, contra Castilla, en 1196; y la tercera, también por consanguinidad con su segunda esposa, la princesa Berenguela, cuya unión nunca fue reconocida por el papa Inocencio III. En resumen, dos matrimonios anulados, siete hijos ilegítimos y dos posibles herederos, ambos con el mismo nombre: Fernando.

El archivo de la Catedal de León conserva el documento en el que el presbítero Cipriano lega su villa de Valdemora al abad Ramblo. Y pide la excomunión para quien contravenga las cláusulas del testamento, fechado el 25 de enero de 1020.

La endogamia de las monarquías provocó otras excomuniones, entre ellas, la de los Reyes Católicos. Como en el caso de Alfonso IX y sus dos esposas, Isabel de Castilla y Fernando II de Aragón no podían casarse debido a su grado de consanguinidad. Falsificaron una dispensa papal y celebraron una boda ‘clandestina’. El papa Paulo II decretó su excomunión.

Durante siglos la excomunión podía acarrear la pérdida automática del trono; aunque no sucedió así en los casos de Alfonso IX y los Reyes Católicos. No solo los monarcas han sido repudiados por la Iglesia. A lo largo de la historia numerosos personajes célebres fueron castigados por herejes o apartarse de la doctrina católica.

El escritor ruso León Tolstoi, autor de Anna Karenina y Guerra y paz , fue excomulgado por la iglesia ortodoxa en 1901 por la visión del cristianismo que daba en sus obras.

‘Maricón’ y el obispo de Mallorca

La actriz, cantante e influencer leonesa Samantha Hudson fue excomulgada cuando tenía 15 años por el obispo de Mallorca por un vídeo escolar que la catapultó a la fama, Maricón, cuya letra dice: «Soy maricón y me encanta Jesucristo. Pero eso no le importa mucho al puto obispo. Me echó de la iglesia por estar montando el pollo. Yo solo le gritaba a Jesús que me lo follo. Soy maricón, pero también soy cristiano. Ellos no me aceptan porque follo por el ano....». El grupo Hazte Oír recogió firmas en contra de su videoclip y acabó excomulgada.

Las polémicas con la Iglesia han convertido a Samantha Hudson en un icono trans no binaria en las redes sociales. Quizá su precedente fue la heroína Juana de Arco, excomulgada y quemada en la hoguera por un obispo en 1431 por herejía y travestismo —condujo a las tropas francesas vestida de hombre hacia la victoria en la Guerra de los Cien Años frente al ejército inglés—. El papa Calixto III lo enmendó 25 años después declarándola mártir.

Un caso curioso fue el del deán de la catedral de Granada, el asturiano Luis López-Dóriga Meseguer, al que se le ocurrió presentarse a las elecciones de 1931 por del Partido Radical Socialista. La Iglesia le suspendió a divini s y acabó excomulgándole en 1933 por defender tesis progresistas y ‘rojas’ —especialmente la Ley del Divorcio de 1932— en el Congreso. El sacerdote emigró a México, donde acabó casándose.

Esta semana el Vaticano ha excomulgado a un arzobispo ultraconservador por atacar al Papa Francisco, al que ha llamado «tirano», «herético» y «siervo de Satanás». Carlo Maria Viganò, de 83 años, que fue nuncio apostólico en Nigeria y Estados Unidos, ha sido hallado culpable de «cisma» por la Congregación para la Doctrina de la Fe.

El priorato de San Marcos

A mediados del siglo XIX todavía existían en España jurisdicciones exentas del poder episcopal pertenecientes a las órdenes militares. Era una situación anacrónica, ya que los priores de las órdenes tenían sus propias parroquias al margen de las diócesis ordinarias. En 1873 el Gobierno, por Real Decreto, acuerda la disolución de las órdenes militares y de todas sus altas instituciones. El papa Pio IX dicta una bula por la que las poblaciones pertenecientes a antiguos prioratos se incorporen a las dióceis más próximas.

Francisco Maesso y Durán, prior de San Marcos de León, perteneciente a la Orden de Santiago, cuyo priorato comprendía hasta ochenta pueblos de las provincias de León, Zamora, Salamanca, Orense, Cáceres, Badajoz y Huelva, se niega a entregar los bienes. Amenazado con la excomunión, reacciona incitando a la rebelión a los demás presbíteros, siendo finalmente excomulgado.

Cervantes y Sinéad O’Connor

Otro caso curioso es el del genial escritor Cervantes. El autor del Quijote fue excomulgado tres veces y encarcelado en Castro del Río (Córdoba) por su afán recaudatorio. Como comisario de abastecimiento de la Armada Real se le encomendó requisar cereales y aceite para avituallar al ejército. Su celo en el embargo de trigo y cebada a las iglesias del municipio despertó la indignación del Arzobispado de Sevilla, que dictó sentencia de excomunión para el escritor.

Hace dos años la cantante Madonna pidió una audiencia con el Papa. «Me han excomulgado tres veces, pero soy una buena católica», dijo entonces.

La cantante irlandesa Sinèad O’Connor fue excomulgada por Benedicto XVI en 2013 por hacerse sacerdotisa. En 1992 O’Connor, rompió una foto del Papa Juan Pablo II durante una aparición en el programa de televisón estadounidense Saturday Night Live , en protesta por los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica.