El Camino de Santiago que sale de Wisconsin

León es una de las ciudades elegidas para el estreno de la película documental Santiago: un Camino espiritual. La cinta, dirigida por la realizadora norteamericana Erin Berghouse y narrada en castellano por el obispo de Wisconsin, Donald Hying, llega hoy a los Van Gogh. Pese a la presencia del prelado en el filme, el largometraje (de 95 minutos de duración) no ofrece solo la perspectiva religiosa del Camino de Santiago, sino que invita a los espectadores a explorar la rica historia y las leyendas que rodean a esta ruta milenaria, como la de la llegada de los restos del apóstol Santiago a Compostela. El documental se sumerge, además, en la historia medieval y en las órdenes de caballería que, como los templarios, protegían a los peregrinos de los múltiples peligros que acechaban a lo largo del trayecto. El filme se suma a la larga lista de películas ambientadas en la ruta jacobea, como The Way, protagonizada por Charlie Sheen, Walking the Camino: Six Ways to Santiago, Footprints: The Path of Your Life o Road to Santiago (El final del Camino).

Un viaje iniciático

Cada peregrino tiene una motivación distinta para comenzar el Camino. La primera parte de Santiago: un Camino espiritual se detiene en ellos, con múltiples testimonios. Además, ofrece imágenes espectaculares, tomadas con drones, de paisajes que dejan sin aliento. En el filme aparecen algunos de los escenarios leoneses por los que discurre el Camino, aunque el documental no sitúa en ningún momento al espectador en qué tramo está ni da pistas de los monumentos que van apareciendo.

Los personajes que desfilan por el documental cuentan sus experiencias personales y los motivos por los que decidieron emprender la peregrinación. Hay quienes buscan respuestas en un momento crucial de sus vidas, los que desean encontrarse a sí mismos y reflexionar en la soledad del camino o quienes llegan simplemente fascinados por el magnetismo de una ruta que cada año atrae a miles de personas de todos los rincones del mundo. La directora ha dado voz tanto a los creyentes católicos como a los aficionados al senderismo, para mostrar cómo el Camino abre sus puertas a todo tipo de viajeros. Y cómo son los albergues que acogen a los caminantes, así como el impacto que para la mayoría de los peregrinos supone final del viaje y la llegada a la Catedral de Santiago.

Una travesía épica

Según Vatican News monseñor Hying declaró que la película «capta tanto la asombrosa belleza física como la irresistible atracción espiritual de recorrer el antiguo Camino de Santiago en España». El prelado describió que el documental proyecta en color y sonido la dinámica de transformación que se produce dentro de cada persona que emprende esta «épica travesía», incluso, en aquellos que no recorren el Camino por razones ostensiblemente religiosas. «Por supuesto, esta narración trata en última instancia de dios y de la búsqueda humana de Él, pero muestra profusamente lo deliciosamente variada que es en realidad esa búsqueda universal», añadió.

Hying anima a todos a ver la película igual que se contempla «una puesta de sol, se saborea un poderoso poema o se contempla una magistral obra de arte».

La música del documental es obra de la compositora y directora Erin Berghouse. «Mientras rodaba el Camino de Santiago y participaba en este viaje interior, mi vida cambió para siempre. Crear la oportunidad de que todos fueran testigos de esta experiencia compartida y de la transformación en lo más profundo de tu alma, no solo a través de la película, sino también de la música, fue una experiencia profunda», declaró Berghouse a Vatican News.

La web oficial de la película (santiagolapelicula.com) ofrece la polibilidad de organizar una proyección del filme para grupos de un mínimo de cincuenta personas.