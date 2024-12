Fallece Federico Mayor Zaragoza, exministro de Educación y exdirector de la Unesco

La huella intelectual, científica y cultural de la vida pública de Federico Mayor Zaragoza, fallecido ayer en Madrid a los 90 años, llega a Las Médulas. Cierto que mucho tuvo que ver Luis del Olmo, amigo personal de Mayor Zaragoza, quien hizo todo para que el político, en ese momento director general de la Unesco, apreciara la importancia de este yacimiento berciano para convertirlo también en oro turístico y cultural de toda la provincia. Bajo su mandato en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) fue cuando se logró que se declarara Patrimonio de la Humanidad a Las Médulas. Ni que decir tiene que eso supone un antes y un después para este enclave situado en El Bierzo, al noroeste de los Montes Aquilanos y al lado del Valle del río Sil, y que constituye «un impresionante entorno paisajístico español formado como resultado de las explotaciones auríferas romanas», como resalta Patrimonio de Castilla y León. Ahora que ha fallecido Federico Mayor Zaragoza, nacido en Barcelona en 1934, es más que necesario resaltar la labor al alimón llevada a cabo junto a Luis del Olmo, gran incitador del máximo reconocimiento para Las Médulas. Ciertamente, también se añade como otro nombre propio clave a Javier Sánchez-Palencia, arqueólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Todo ocurrió en 1997 y fue en Roma el lugar de la designación.

Ya en el plano general, Federico Mayor Zaragoza fue ministro de Educación y Ciencia en el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, de 1981 a 82; director general de la Unesco de 1987 a 1999, rector de la Universidad de Granada, doctor en Farmacia y catedrático de Bioquímica, entre otros muchos cargos. Fue precisamente la Universidad de Granada la que anunció su fallecimiento. Y entre sus actividades también se puede destacar una peculiar: poeta y también escritor más allá de las publicaciones científicas. De hecho, se prodigó en títulos como A contraviento (1985), Aguafuertes (1991), El fuego y la esperanza (1996), Terral (1997), Voz de vida, voz debida (2007), Alzaré mi voz (2007), En pie de paz (2008) y varios libros de ensayos como Un mundo nuevo (en inglés The World Ahead: Our Future in the Making) (1999), Los nudos gordianos (1999), Mañana siempre es tarde (1987) o Memoria del futuro (1994).

En calidad de rector de la Universidad de Granada, fue nombrado procurador en Cortes y entre 1969 y 1972 Consejero Nacional de Educación.

También estuvo vinculado al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo del fue vicepresidente (1971) y presidente en funciones (1972-1973), entre otros cargos. En 1977 inició su carrera política que compatibilizó con la docencia. Fue elegido diputado independiente por las listas de Unión de Centro Democrático (UCD) por la provincia de Granada, tal y como enumeran desde agencias.

En 1981 fue nombrado ministro de Educación y Ciencia en el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo y en este cargo, que desempeñó hasta 1982, se vio obligado a retirar del Congreso la Ley de Autonomía Universitaria (LAU) por presiones políticas.

En 1987 fue elegido eurodiputado por el Centro Democrático y Social (CDS) en las primeras elecciones al Parlamento de Estrasburgo, pero renunció para ser director general de la Unesco.