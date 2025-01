El indie americano de Arizona Baby

Arizona Baby vuelven a León al escenario de El Gran Café en un concierto que tendrá lugar hoy viernes a partir de las 21.30 horas con entradas a 16 y 18 euros. Con Javier Vielba a la voz, el trío ofrecerá una potente sesión de directo en donde tiene cabida su repertorio más reciente junto a las canciones que han convertido a Arizona Baby en una de las formaciones a las que siempre hay que seguir en gira, puesto que siguen escogiendo las tablas como la mejor forma de contar su historia musical. Y aunque no sea musical la conexión de Vielba con León, sí lo es familiar, por lo que se suma ese aliciente al propiamente musical, que ya destacaba en una pasada entrevista con este periódico en la que ponía el acento en la tradición musical de León con nombres como Los Flechazos o The Bright. Ahora, Ahora, cinco años después de Sonora, Arizona Baby vuelve a León a lomos de su esencia con Salvation.

De Salvation llega en primera persona que es un disco grabado en directo. Tres amigos tocando juntos en un estudio, La Mina de Sevilla, con una potente vibra del Laurel Canyon de los primerísimos 70. Diez historias concentradas en poco más de media hora que recogen la esencia de un grupo en el que la música cósmica americana se impregna de actitud punk. Arizona Baby toca con ganas, por eso rompe cuerdas como quien corta los hilos de una sociedad cada vez más asfixiante y decadente.

"Antes del duelo crepuscular, recorremos las calles de Babilonia, esquivamos la pesadilla del bienestar en barrios residenciales y nos levantamos una y otra vez, sacudiéndonos el polvo de la carretera solitaria conscientes de que hay que seguir cabalgando hasta dar en la diana. Estamos ante un compendio de virtudes arizónicas: ritmos trepidantes, guitarras levitativas, voces evocadoras y canciones maduradas en barrica. Salvation es puro Arizona… y Arizona está aquí para salvarte", dicen.

En Salvation la madera y las cuerdas quedan al servicio de unas canciones inmortales. Este álbum es un refrescante manojo de canciones arizónicas, tan espléndidas como clásicas. Todo un álbum de viajes, haciendo alusión al mejor cine americano y concibiéndose como una auténtica road-movie donde los personajes escapan de la quema (Street Of Babylon), y huyendo hacia ninguna parte (Boldly Goin’ Nowhere o Ride On, con fondo de teclados).

Arizona Baby han marcado un antes y un después en la música española. Con su indeleble sello de marca: austeridad sonora y filosofía básica, inauguraron en España el neofolk acústico, la imagen barbuda (justo tras ellos aparecieron las barbas en el pop nacional) y dieron un revolcón al indie-rock patrio con su fulminante despegue en octubre de 2009, momento en el que publican con Subterfuge Second to none (Grupo Revelación 2010), tras un autoeditado Songs to sing Alone en 2006 y que fue reeditado a petición de sus fans.