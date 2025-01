Cumbre Selenita con Los Positivos en el Babylon

Los Positivos ponen en orden sus tesoros musicales en formato discográfico con vistas al futuro: 2026, año en el que la banda liderada por Manu Ortega celebra 40 años de varios de sus hitos. Así, hoy, con entrada única a 10 euros, la Sala Babylon, desde las 22.00 horas, acogerá la presentación en formato múltiple de varias de sus grabaciones que aparecen en diferentes formatos. Selenitas, una compañía que hace de la independencia su primer mandamiento, lo presenta: «De cara al 40 aniversario del grupo (2026) editamos su primer single 23 Puñaladas de 1986 en dos formatos: 23 Puñaladas/Piel de ángel– 1988, single, con los 3 temas originales de 1988; y 23 Puñaladas / Piel de ángel»: 1988-2024, single, con 4 temas, incluyendo la versión de Piel de ángel de 2024; 6 dic 2024 a modo de extra o bonus-track». Selenitas, además, merece un capítulo aparte, que lo tendrá también hoy cuando antes del concierto también en el Babylon haya algo así como una cumbre o reunión de algunos de los artistas que forman parte de la escudería, en la que la mayoría son leoneses, y que está comandada por José Dro, histórico de las discográficas en tiempos de la Movida y décadas posteriores, y Kike Cardiaco, un local que no necesita presentación en todas sus vertientes creativas y actividades culturales.

Dicen también desde Selenitas y al hilo de lo nuevo de Los Positivos que «sorprende que uno de los grupos más valorados de León con casi 40 años de actividad, al menos 8 o 10 actuaciones cada año y claramente considerables dentro de un hipotético top 5 del pop y el rock de allí, no tuvieran disponible ninguno de sus discos (aproximadamente 8 publicaciones entre singles, elepés y discos compartidos) ni física ni digitalmente ni siquiera en las tiendas más especializadas en el género en su zona. Para paliar esa especie de injusticia histórica tomamos contacto con ellos hace un año y planeamos llenar en lo posible ese hueco con 4 o 5 ediciones entre 2024 y 2.026 en que se cumplirán 40 años de actividad del grupo».

Este enero 2025 también se editará su epé de 1990 Mojado, «y así sucesivamente trataremos de editar todas sus grabaciones hasta 2026 en que se cumplirán 40 años de este grupo», añaden.

José Dro, esto es José Antonio Gómez Sáenz de Ormijana, destaca a modo de inventario que Selenitas es tal vez el más destacado editor de música de León (al 90%) desde 2021. «Somos 9 artistas (solo uno no es de León) y llevamos 25 discos publicados, 194 canciones», puntualiza, quien también sigue conectado a la música en directo como guitarrista de La Gripe. Tras terminar la carrera de Historia Contemporánea y salir de la mili, Gómez entra en el grupo El Aviador Dro y sus Obreros Especializados como guitarrista. Colabora en la fundación de discos DRO, primera discográfica de la oleada independiente de los 80, y foco principal de la llamada Nueva Ola o La Movida. Desde entonces participa en la Promoción y A&R (edición, lanzamiento y publicación de discos) en DRO, luego DRO-Warner. La lista de grupos en los que participa en su fichaje y lanzamiento es larga de primer orden: desde Gabinete Caligari, Desperados, Los Secretos, M-Clan a Los Flechazos o Los Cardiacos. También realiza Bandas Sonoras, algunas tan exitosas como El día de la bestia, Muertos de risa, Boca a boca o Mensaka. Y muchas más actividades hasta la fundación de Selenitas S.U. junto con Enrique Jiménez (Kike Cardíaco) y Ana González, con los que monta un sello musical para la edición de discos que hasta el momento lleva unas 25 referencias y planea varios lanzamientos nuevos.

Sobre Kike Cardiaco se puede destacar para no caer en los lugares comunes leoneses lo que dicta como primera parte de su biografía: «Su madre le envió a comprar El Tamborilero de Raphael y volvió a casa con un disco de los Rolling Stones: I can»t get no (Satisfaction), que le cambió la vida. Nació en Ávila y ejerce de leonés de pura cepa. Legendario Cardiaco reconvertido en profesor de música que ha pasado del rock al swing y de la casa de discos a su propio canal en Youtube. Siempre con poso social». Por último, e igual de importante en Selenitas es Ana González (Mieres, Asturias), que con Enrique Jiménez (León) y José Antonio Gómez Sáenz de Ormijana (Madrid) completa este tridente de la independencia musical. «Sumamos más décadas en el trabajo discográfico, artístico y musical, de las que nos gustaría confesar», dicen. Por eso hay que pedirles que no paren.