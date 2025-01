¿Quién es Drift o la tecnología convertida en arte de la generación X?

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Los artistas holandeses Lonneke Gordijn (1980) y Ralph Nauta (1978) fundaron el estudio Drift en 2007. Con un equipo multidisciplinar de 65 personas, trabajan en esculturas experienciales, instalaciones y performances. Serán uno de los platos fuertes del Musac para esta temporada, junto a Yoko Ono.

Drift manifiesta los fenómenos y las propiedades ocultas de la naturaleza con el uso de la tecnología para aprender de los mecanismos subyacentes de la Tierra y restablecer nuestra conexión con ella, según se autodefinen.

Con profundidad y sencillez, las obras de arte de DRIFT iluminan paralelismos entre estructuras artificiales y naturales mediante procesos deconstructivos, interactivos e innovadores. Los artistas plantean cuestiones fundamentales sobre qué es la vida y exploran un escenario positivo para el futuro.

Todas las obras de arte individuales tienen la capacidad de transformar espacios. Los confinados parámetros de un museo o una galería no siempre hacen justicia a una obra, sino que ésta suele desarrollar todo su potencial en la esfera pública o a través de la arquitectura. Drift pone en la misma frecuencia a las personas, el espacio y la naturaleza, uniendo al público con experiencias que inspiran una reconexión con nuestro planeta.

Drift ha realizado numerosas exposiciones y proyectos en todo el mundo. Su obra se ha expuesto en el CCBB de Brasilia (2023), Hyundai Space de Seúl (2022), Biennale di Venezia (2015, 2022), The Shed (2021), Pace Gallery (2021), Stedelijk Museum (2018), Victoria & Albert Museum (2009, 2015) y Met Museum (2010), entre otros. Su obra forma parte de las colecciones permanentes del LACMA; Rijksmuseum; SFMOMA; Stedelijk Museum; Victoria & Albert Museum; Museum Voorlinden; The Museum of Fine Arts Houston; Carniege Museum Pittsburgh y Atlanta High Museum of Arts. En 2017, DRIFT fue galardonado con el Dezeen Designer of the Year.

A León llegarán dos obras de este genial colectivo: Meadow y Amplitude.

Meadow

Meadow es un paisaje invertido que constituye una escultura cinética formada por flores mecánicas que se abren y cierran en una coreografía poética. La instalación sugiere la impermanencia de las estaciones siempre cambiantes y el carácter sensacional de los procesos naturales de crecimiento.

Los objetos fabricados por el hombre tienden a tener una forma estática, mientras que todo lo natural en este mundo, incluidas las personas, está sujeto a una metamorfosis y adaptación constantes a su entorno. Meadow es el resultado del examen de DRIFT sobre cómo un objeto inanimado puede imitar esos cambios que expresan el carácter y las emociones.

En respuesta a esto, DRIFT creó una escultura cinética que reacciona ante los visitantes como si fueran el sol ante una flor en flor. Bajo Meadow, unos sensores integrados traducen la presencia de los visitantes en diferentes «estados de ánimo». Las flores robóticas florecen mezclando el color de la luz y el de la tela, que en sí misma tiene un gradiente de color. Todas las flores juntas crean la experiencia de una criatura botánica que, de forma natural, entra en simbiosis con el espectador.

Amplitude

Amplitude es una instalación en movimiento que vuelve a conectar al público con la naturaleza poniéndolos en la misma frecuencia. Nos inspiramos en el mundo natural para crear un entorno que conecte a las personas que lo habitan, transformando un espacio en un campo de vida y movimiento.

La infinidad de energía que vemos en la naturaleza, por ejemplo en las interminables olas del mar, inspira una sensación de conexión y unidad; nos hace sentir parte de un todo mayor. Estas experiencias también son relajantes y catárticas porque se sienten a un nivel emocional y sensorial, más que intelectual. Al crear una obra de arte que reproduce este tipo de movimiento universal, pretendemos provocar el mismo efecto subconsciente en entornos más allá del mundo natural, suscitando una sensación de asombro y poesía en nuestro entorno.

A través de sus continuas pulsaciones y su capacidad para reflejar la luz que la rodea, Amplitude infunde una sensación de ingravidez. Cada elemento de la escultura actúa como un individuo y actúa en su propia amplitud, pero al mismo tiempo, los elementos funcionan como un colectivo. La combinación de movimientos está sincronizada, y en ciertos momentos desfasada. Los movimientos del cristal, junto con el reflejo de la luz, crean un espectáculo de reflejos y puntos de luz en movimiento.