Yoko Ono expondrá en el Musac este año su obra más extensa

Yoko Ono no vendrá a León. Solo su obra. La artista de 91 años será el gran fichaje de este año. Tras el éxito de Ai Weiwei, con el que el Musac ha conseguido las mejores cifras de visitantes de la última década, el director el museo, Álvaro Rodríguez Fominaya, vuelve a tirar de otra artista de su “cartera” -en el pasado ha comisariado exposiciones tanto de Ai Weiwei como de Yoko Ono-. Bajo el título Insound/ Instructure, la exposición, que se inaugurará el 8 de noviembre, será la más extensa de Yoko Ono en España en la última década. Una muestra que ocupará más de 1.700 metros cuadrados. La última exposición de la artista de origen japonés, Music of the Mind, en la Tate Modern de Londres, en la que mostró siete décadas de activismo, cine, arte, performance y, por supuesto, música, fue uno de los acontecimientos culturales en la capital británica.

La viuda de John Lennon es una de las artistas más cotizadas, activista por la paz y comprometida feminista. Su nombre siempre es apostar sobre seguro para cualquier museo. Como dijo Lennon: "Yoko Ono es la más famosa desconocida artista del mundo, todos saben su nombre, pero nadie sabe qué hace". De ella podrán verse obras tan emblemáticas como Doors o Parts of Lighthouse, ejes centrales de esta antológica que recorre siete décadas de la producción de Ono.

El museo leonés acogerá a partir del 14 de junio una exposición de Studio Drift, fundado en Amsterdam por Lonneke Gordjin y Ralph Nauta, famosos por sus impresionantes instalaciones. Será la primera vez que se vean en España las esculturas cinéticas de este estudio. De ellos podrán verse dos obras colosales, Meadow y Amplitude. El Musac, que celebra 20 años desde su apertura -se cumplen en abril-, contará esta temporada con un presupuesto para exposiciones de 855.000 euros.

El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, aprovechó la ausencia de Fominaya por motivos familiares para valorar ayer su estrategia de trabajo. “Esto es lo que queríamos”. “ Son exposiciones que se preservarán en la memoria para siempre”, destacó. El museo albergará esta temporada dos muestras: El bramino de la tierra, del segoviano Luis Moro y Estación total, del artista madrileño Secundino Hernández.

Santonja recordó el “excelente” balance de 2024, con 87.000 visitantes, 30.000 más que el año anterior. El presupuesto del Musac de esta temporada es de 850.000 euros.