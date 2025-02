Espantada en los Goya: ni Almodóvar ni Penélope Cruz

Publicado por Agencias Granada Creado: Actualizado:

El director Pedro Almodóvar y las actrices Tilda Swinton y Julianne Moore no acudirán hoy a los Goya, que se celebran en Granada, ausencias que se suman a la de Penélope Cruz y Karla Sofía Gascón, anunciadas en las últimas horas. Almodóvar, cuya película La habitación de al lado esta nominada a 10 premios Goya, ha justificado su ausencia alegando un «problema de espalda» derivado de un accidente doméstico. Según han explicado a Efe fuentes de la producción del filme, los médicos le han aconsejado al director manchego evitar el desplazamiento. Las intérpretes de la película, Tilda Swinton y Julianne Moore, ambas nominadas a Mejor actriz protagonista, tampoco acudirán por problemas de agenda. Por su parte, Penélope Cruz anunció ayer a través de la Academia del cine que no estará presente en la gala a consecuencia de una gripe. Estas ausencias se han conocido tras anunciarse que la actriz Karla Sofía Gascón no acudirá a los Goya para evitar que continúe la polémica en torno a unos textos de tintes racistas y homófobos que publicó hace años en su cuenta de X, entonces Twitter. Fuentes de la producción de Emilia Pérez, película nominada a Mejor Película Europea en los Goya, han indicado a Efe que esta decisión se ha tomado después de una serie de conversaciones entre los productores y la actriz madrileña, en las que se acordó que no vaya a Granada.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá a la gala, según fuentes de Moncloa. La ceremonia tendrá lugar en el Palacio de Congresos de la ciudad andaluza, con la asistencia de multitud de invitados del mundo de la cinematografía, además de los miembros de la Academia del Cine, y de diversas autoridades entre las que figura el jefe del Ejecutivo, junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Granada será por vez primera escenario de una gala de los Goya, en esta ocasión presentada por las actrices Leonor Watling y Maribel Verdú. Además de los premios en las diferentes categorías que serán desvelados la noche del sábado, se entregará el Goya de Honor a Aitana Sánchez Gijón y el Internacional al actor estadounidense Richard Gere.

Un leonés nominado

Néstor López es el único leonés nominado en esta edición. Vuelve a estar doblemente nominado, como ya ocurrió en 2022, en esta ocasión por el cortometraje documental por Las semillas de Kivu, como director y productor. En Kivu (Congo), uno de las zonas más violentas del mundo, un grupo de mujeres llega hasta el Hospital de Panzi después de haber sido violadas en grupo por las guerrillas de la zona.