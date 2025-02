La primera periodista que cubrió la guerra en el frente norte

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En 1935, con apenas 19 años, Cecilia García llega a Madrid sintiéndose una pueblerina. La contrata la revista de moda Estampa, no sin antes constatar que no ha dejado un novio en el pueblo y cambiarle el nombre por el más chic de G. de Guilarte. A punto está de volverse a Tolosa cuando la embajada de Francia intenta censurar su primer reportaje sobre una juerga de estudiantes donde ellos se vestían de flamencas y ellas, de torero. No imagina que a los pocos meses estará cubriendo a un batallón anarquista en el frente norte, dará a luz a su hija en la casa de unos pasiegos de Sabadell, o tendrá que despedirse para siempre de su adorado perro, Toni. A la vuelta del exilio, ya en los años 60, Cecilia rememora esta etapa de su vida en estos artículos, algunos publicados en un periódico donostiarra y otros inéditos. Guilarte dibuja una crónica expresiva de un tiempo agitado con una voz muy personal que combina ironía, distancia y emoción. «Recién llegada alguien me dijo que «nosotros» habíamos tenido suerte... nosotros, los que teníamos veinte años al comenzar la guerra que perdimos y, además, nos fuimos». «Me marché porque me dio coraje perder la contienda. He regresado porque me da coraje estar fuera de España contra mi voluntad».

Cecilia G. de Guilarte, se convirtió a los 20 años en la primera mujer corresponsal de guerra en el frente norte. Para entonces ya había publicado dos novelas, varios cuentos y muchos reportajes. Se exilió a Mexico, pero en 1963 sufrió un grave accidente y le asaltó el miedo a morir sin volver a ver su tierra. Dejando atrás a su marido y otras dos hijas, volvió a Tolosa con la más pequeña. En el avión, cuando la azafata anunció que volaban sobre San Sebastián, no tuvo valor para mirar porque no sabía «si dolería o no». En 1968 fue finalista del Premio Planeta con Todas las vidas y, al año siguiente, ganó el premio Águilas con Cualquiera que os de muerte. Publicó estas crónicas de Los años de las verdes manzanas (tres de ellas permanecían inéditas) en el diario donostiarra La Voz de España, donde tuvieron mucho éxito, aunque el periodico recibiera amenazas a cuenta de ellas.

La editorial Plankton Press publica el 3 de marzo una nueva edición de Los años de las verdes manzanas.