Lo nuevo en música... Lisa da el salto en solitario desde Blackpink de la mano de Rosalía

Semana ajustada en lanzamientos nacionales, con pequeñas joyas como la posibilidad de escuchar a Rozalén abordar el repertorio de Chavela Vargas o el debut flamenco de Lela Soto, y de nuevo muchas novedades globales, entre ellas el paso adelante de Lisa sin el resto de su famosa banda de K-Pop, las Blackpink.

'Rozalén por Chavela', de Rozalén (Sony)

Con motivo del desembarco en Madrid de 'Chavela', la obra de teatro en la que debuta como actriz encarnando a la inmortal voz quebrada de la Vargas, la artista albaceteña le rinde homenaje en un EP en el que versiona seis de sus clásicos, desde 'Paloma negra' a 'Piensa en mí', pasando por 'La llorona'.

'El fuego que llevo dentro', de Lela Soto (Altafonte/Lela Soto)

Como Ángeles Toledano o María Terremoto, la gaditana entrega por fin su primer disco para confirmarse como otra de las voces nuevas que ha venido a acercar el flamenco a las generaciones más jóvenes, uniendo la frescura de sus letras a la tradición heredada de su padre, Vicente Soto "Sordera".

'Irrational', de Reyko (Reyko)

Cuarto trabajo ya del dúo formado por la cantante española Soleil y el productor Igor, que abunda en su estilo 'electro-indie' en canciones como 'Never Let Me Go' con la susurrante voz de su vocalista, pero que expande también su paleta con nuevos matices.

'Súbete el volumen', de Hermanos Martínez (Sony)

Debut de este cuarteto que se ha hecho fuerte entre un sector de la población con un estilo que combina pop y folk gracias a canciones como 'Volando' o 'Rottenmeier'.

'#Tetas + Tiny Desk', de Ca7riel y Paco Amororo (Sony)

Se publica en formato digital el famoso acústico que el combo argentino protagonizó de la mano de la NPR, la radio pública estadounidense, y que se convirtió en una auténtica revolución a nivel mundial por su energía, como confirman sus próximos conciertos en España.

'Alter Ego', de Lisa (RCA Records)

De actualidad por su papel en la tercera temporada de la serie de televisión 'White Lotus', la tailandesa Lisa debuta en solitario con un álbum en el que se pone en el papel de cinco personajes diferentes para mostrar su versatilidad, con colaboraciones destacadas de figuras como la española Rosalía o la británica Raye.

'Off With Her Head', de BANKS (Her Name Is Banks)

La estadounidense Jillian Rose Banks firma doce nuevas canciones en las que intenta recuperar el espíritu de sus inicios con algunos de los productores y músicos de su primer trabajo, 'Goddess' (2014), e incorporando a valores tan pujantes como la joven Doechii, Grammy a mejor álbum de rap.

'Sinister Grift', de Panda Bear (Domino Recording)

Primer disco en cinco años del proyecto en solitario de este miembro fundador de Animal Collective. En él, Noah Lennox lanza desde su estudio en Lisboa una colección de temas que, en comparación con su experimental repertorio previo, suenan más cálidos e inmediatos.

'Constellations for The Lonely', de Doves (Universal)

Transcurridos cuatro años desde el previo 'The Universal Want', el disco que los devolvió a la actividad tras más de una década, la banda británica de rock lanza su sexto álbum, uno más oscuro según ellos mismos, como reflejo de los "tiempos tan horribles que estamos viviendo", pero con la premisa de servir algo de esperanza.

'Nothing', de Darkside (Darkside/Matador)

Ve la luz el tercer largo del proyecto sostenido por Nicolás Jaar y Dave Harrington tras 'Psychic' (2013) y 'Spiral' (2021), por primera vez con la incorporación de su viejo colaborador Tlacael Esparza como miembro de pleno derecho para engendrar un álbum de electrónica magnética, con guitarras serpenteantes y percusiones cavernosas.

'The Panic Years', de Bradley Simpson (Sony)

Otro esperado debut en solitario, el del cantante de The Vamps, aquella banda que se promovió como la competencia (que no fue) de One Direction pero que dejó buen sabor de boca y que, a diferencia del grupo de Harry Styles, sigue adelante a pesar de este interludio.