Desandar para avanzar de Alicia García y Pablo Juárez

Mañana sábado 29 de marzo Marciano Sonoro presenta un libro sobre el mundo rural que considera muy especial dada la propia filosofía y sede de la editorial, que además no se limita a la producción de libros y que dirigen e impulsan Cristina Pimentel y Jesús Palmero. Se trata de Desandando. Bajo este sugerente título lo que se ofrece es una mirada a lo anterior como fórmula de enriquecimiento vital. Un aprendizaje como debe ser cuando se parte de la experiencia de los que antes tuvieron que descubrir su mundo.

Marciano Sonoro presenta Desandando como «una enciclopedia abierta, un amplio trabajo de documentación y recopilación realizado por Alicia García y Pablo Juárez. En este libro de más de 500 páginas, profusamente ilustrado con fotografías y dibujos, Alicia y Pablo se adentran en las circunstancias de un mundo campesino ya desaparecido. Recuperan documentación, indagan en los usos y costumbres del mundo rural que les vio nacer en la ribera del río Porma y especialmente en el área de influencia de Vegas del Condado. Si bien su trabajo se circunscribe a un contexto y un territorio muy concreto, existe una lectura universal de todas esas prácticas ya olvidadas que por fortuna ahora recobran una nueva dimensión. El parto de una vaca, los riegos, los acarreos, las trillas o los rastreos han sido recuperados a partir de las lejanas experiencias vividas, no solo por los autores sino también por sus mayores que han sido para este trabajo fuente fundamental».

La presentación tendrá lugar mañana sábado 29 de marzo en la Casa de Concejo de Vegas del Condado, a las 19.00 horas. Alicia García y Pablo Juárez estarán acompañados por Vicente de Barrio Fernández. A continuación el contador, músico, etnógrafo y escritor zamorano José Luis Gutiérrez ofrecerá el espectáculo Las historias de Guti (público adulto) en El Casino a las 20.00 horas.

Como el pasado no pasa, fue la materia prima usada para trazar las pinceladas sueltas, caprichosas y pintorescas que conforman este lienzo, los hilos que tejieron el tapiz de la vida, el día a día del pueblo. Por sí solas, tendrán el significado que las queramos dar, pero juntas, nos pintan un tiempo a la vuelta de la esquina. Reflejos y ecos, de algo vivido, paladeado, verdades y realidades de entonces. Todo lo acontecido mantiene una chispa de eternidad, queda escrito en algún lugar de la experiencia común. Podremos borrar el acontecimiento, no las huellas. Nos separan varios siglos de algunos hechos, pero la distancia se convirtió en acicate para comentarlos e intentar entenderlos; otros son de antes de ayer. De lo escuchado, de lo vivido y de lo leído, contamos el resultado... Una historia particular. Dicen. Algo para compartir, también.