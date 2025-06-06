Antonio Toribios aborda el microrrelato en 'Letras en la panera'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El microrrelato llenará el ciclo de Letras en la panera mañana en el Museo de la Industria Harinera de Castilla y León (Mihacale) con sede en Gordoncillo, de la mano de Antonio Toribios (León, 1960). La idea de Toribios para esta cita es un acercamiento al género, ejemplificándolo con algunos textos famosos, como el de Monterroso y otros particularmente cortos. Entre ellos no faltarán los de autores leoneses, pues tanto Luis Mateo como José María Merino y Juan Pedro Aparicio Aparicio son maestros en el género. Toribios leerá también algunos de su propia cosecha, especialmente de El envés de los días, «trescientas sesenta y cinco historias deliciosas, ocurrentes, breves pero intensas. Un santoral laico, hábil e ingenioso, de imaginación poderosa y gran capacidad narrativa».