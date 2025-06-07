León premia 40 años de fotos de Mauricio Peña

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El fotoperiodista Mauricio Peña recibió ayer la Insignia de Oro de la Ciudad de León en reconocimiento a sus más de cuarenta años de trayectoria fotográfica. El acto de entrega, que se ha celebrado en el Palacín, ha sonado al violín Santa Bárbara Bendita, una canción representativa de un sector, el minero, que Peña retrató en numerosas ocasiones.

Peña recibió la insignia de manos del alcalde de León, José Antonio Diez, quien destacó que se trata de un detalle por sus más de 40 años «relatando a través de la fotografía lo que pasaba en León». El alcalde hizo extensivo el homenaje a cuantos se dedican en la ciudad a contar lo que pasa en ella con imágenes, a los profesionales de la fotografía que han acompañado a Mauricio Peña en el oficio y a quienes lo aprendieron de su mano. Su legado, ha proseguido, «es mucho más que miles y miles de grandes fotos, de crónica gráfica de una ciudad y de una provincia». «Tras esas aparentemente fáciles instantáneas que se convierten en magia, en información, que valen más que mil palabras, que se captaron en menos de un segundo, hay también años de preparación, de acostumbrar a los ojos a mirar, de técnica y de algo que no se detecta en el profesional a primera vista pero que sí se aprecia cuando tienes la oportunidad de hablar con él o de observar su trabajo a lo largo del tiempo: su interés y preocupación por los seres humanos». Mauricio Peña, que comenzó su carrera profesional en Diario de León, hizo un recorrido por las personas que le han marcado en su trayectoria, compañeros de profesión que se han convertido en amigos. También tuvo palabras de agradecimiento para La Nueva Crónica, medio al que ha dedicado sus últimos años, y su familia, a la que podrá dedicar más tiempo tras la jubilación.