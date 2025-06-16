Cuando Gordoncillo deja semilla

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La filóloga e hispanista leonesa Irene Andrés-Suárez recibió el sábado la Semilla de Oro, que otorga anualmente el Ayuntamiento de Gordoncillo, en el Museo de la Industria Harinera de Castilla y León (Mihacale), donde ha quedado abierta una exposición. La muestra El universo crítico y personal de Irene Andres-Suárez, producida por el Departamento de Arte y Exposiciones del ILC en colaboración con el Ayuntamiento y el propio museo, recorre, a través de fotos y libros, fundamentalmente, la infancia, estudios y la relación de Andrés-Suárez con los profesores e intelectuales que más influyeron en su personalidad y carrera.