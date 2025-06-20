Los leoneses de alta política toman el Archivo Histórico

Luis Aznar pasea entre las vitrinas con documentos históricos y él mismo es el objeto de exposición. De su vida política tipo larga duración. De sus tiempos del CDS junto a Adolfo Suárez, presidente clave para la España de hoy y olvidado hasta la más asombrosa de las ignorancias por parte, por ejemplo, de los españoles que estudian Bachillerato. Así nos va y así llega quien llega, se oye comentar en el Archivo Histórico Provincial. Entre medias, afirma entre recuerdos el propio Aznar que en el Senado, que además fue su última casa política, la norma era salir a hablar sin discurso escrito, salvo cuatro notas. Algunas de ellas se exhiben como recordatorio de sus intervenciones en la Cámara Alta. Remata el político leonés que ahora le resulta llamativo que la excepción es la oratoria sin papeles, puesto que todos salen con su discurso bien preparadito hasta en las réplicas de turno.

Para entender y aproximarse a los detalles, como el del propio Luis Aznar quien elabora un discurso de aproximación total al PP ante retirada de Suárez, sirven exposiciones como la que hay en el archivo dirigido por Eva Merino. El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, inauguró la exposición temporal Leoneses y política de Estado, una muestra organizada por el Archivo Histórico Provincial de León en el marco de la Semana Internacional de los Archivos.

La exposición ofrece un recorrido por la historia política de España a través de la figura de diversos leoneses que desempeñaron cargos relevantes en la política estatal desde las Cortes de Cádiz hasta la democracia actual. La muestra pone en valor los fondos conservados en el AHP, fruto de transferencias institucionales y, en su mayoría, de donaciones realizadas por los propios protagonistas o sus familias.

Entre los documentos destacados figuran los pertenecientes a la familia Álvarez Acevedo, con representación en las Cortes de 1812; los fondos relativos a Félix Gordón Ordás, presidente del Gobierno de la República en el exilio; así como los archivos personales del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, del senador Luis Aznar Fernández y otros políticos que marcaron la historia contemporánea de León y de España. Durante su intervención, el delegado territorial ha subrayado que «esta exposición no solo preserva nuestra memoria democrática, sino que la pone al servicio de la ciudadanía, reforzando nuestro vínculo con la historia común y con el valor de los archivos como garantes de verdad, pluralidad y transparencia».

Asimismo, Diego destacó la presencia en la exposición de una copia del expediente de los Decreta de 1188, impulsado por el Ministerio de Cultura para su reconocimiento por parte de la Unesco como el testimonio documental más antiguo del parlamentarismo europeo. Este expediente fue depositado en el AHPLe por Rogelio Blanco, entonces director general del Libro.

La muestra, que podrá verse hasta junio de 2026, también incluye referencias a figuras como Manuel García Prieto, último presidente constitucional antes de la dictadura de Primo de Rivera; Eduardo Dato, presidente del Consejo de Ministros y diputado por Murias de Paredes; Francisca Bohigas, diputada electa en 1933 tras la aprobación del sufragio femenino; o Patricio de Azcárate y Gumersindo de Azcárate, representantes de León en las Cortes del siglo XIX.