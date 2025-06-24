Genial 'Paper woman' de The Salamanders y la identidad

La primera jornada del día de la identidad leonesa dejó la clave territorial aparcada y fue un descarga de buen rock. Desde Radio Lulu a The Salamanders, con Hummo por el medio más Treshumantes y Sunset Boulevard ofrecieron lo mejor de su sonido y repertorio. Memorable la canción Paper woman de The Salamanders. El rock dio la talla y la fiesta continúa a todo gas.

Malditos Pendejos y Grupo Cañón en la explanada. Ya en el IV Día de la Identidá Llionesa, segunda jornada de música y tradición en San Marcelo con Fran Allegre, Músicas da Raya y la presentación del nuevo trabajo del grupo D'Urria, referente de la música tradicional tsacianiega, y los siempre sorprendentes Grande Amore son muestra de que la variedad está en el gusto de la programación de estas fiestas. Así cuando junto a D'Urria, una potente manifestación folk en donde son tan importantes las raíces como la onda expansiva de su música, se puede ver a los citados Grande Amore, cuya definición controlada por ellos mismos no tiene desperdicio: Por si a alguien le interesa saberlo, Grande Amore es el grupo más ruidoso de su generación. No el que mejor canta, no el que mejor toca, no el que mejor baila… pero sí el más ruidoso. Guitarra, ritmo y voz. Todo tan roto como sea posible. Antes de subirse al escenario, parecen los Looney Tunes. Una vez que suben, también, pero con mucha distorsión arropándolos. Los más rockeros y los menos rockeros al mismo tiempo. Como dice Clara: «Nuestro instrumento es la actitud».

Ya en lo que respecta a hoy, 24 de junio, día de San Juan, a las 21.30 horas, la plaza de San Marcelo acogerá el concierto de Malos Versos y, a continuación, de Clarete Gas. Dos formaciones locales con oficio para ofrecer un repertorio en el que las canciones popias son su fuerte y también la mejor noticia. Paralelamente, a las 21.30 horas, la actuación La Misión, que llega con el rimbombante reclamo de tratarse del espectáculo más grande de España y que se hará en la explanada de los Pendones Leoneses.

Los días van pasando y la cita con Leire Martínez se acerca. Martínez, de la mano de la gira Europa FM, actuará mañana a las 22,00 horas en la explanada de los Pendones Leoneses.

El jueves 26 de junio, el concierto de Colectivo Panamera llenará la plaza de San Marcelo a las 21.30 horas y, a las 22.30 horas, la música de Mägo de Oz inundará la explanada de los Pendones Leoneses.

El 27 de junio a las 22,.00 horas, La Habitación Roja y Carlos Sadness protagonizarán la Noche Indie, también en la Explanada de los Pendones Leoneses. La banda Voy a Pasármelo G, tributo a los Hombres G, actuará el sábado 28 en la plaza de San Marcelo. El mismo sábado, la Explanada de los Pendones Leoneses acogerá el concierto de Efecto Pasillo a partir de las 22.30 horas.