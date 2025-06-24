La noche de Leire en León

Publicado por Pacho Rodríguez León Creado: Actualizado:

Dicen que es el grupo más escuchado de España. Podrían añadir: y solo con una oreja. Pero el foco musical se convirtió en pasto de cotilleo con el abandono del grupo de la segunda cantante. Fue a su pesar. Quién iba a decir que su pop sencillo a veces hasta la exasperación en realidad contenía intrigas palaciegas y todo un thriller emocional en donde es tan sorprendente lo que sale a la luz como el clamoroso silencio de los chicos del grupo. Está claro que esta es la historia de Leire Martínez y los de La Oreja de Van Gogh, con la intervención especial de la estrella invitada: Amaia Montero. ¿Qué puede salir mal?

Con la intención de pasar página, lo concreto es que la voz del grupo donostiarra, ya ex componente, dará hoy en León su primer concierto tras la salida de la banda. Lo que demuestra su decisión de tomar las riendas de su carrera lo antes posible. Será jurado de Operación Triunfo y en el concierto organizado por Europa FM se podrá intuir hacia donde irá su futuro. Y, por supuesto, qué mantendra, con todo el derecho del mundo, de su pasado musical y que sus fans esperan seguir disfrutando.

La cita, organizada por Europa FM y el Ayuntamiento de León, tendrá acceso libre hasta completar aforo y se celebrará a las 22.00 horas en la explanada de los Pendones Leoneses, uno de los espacios principales del cartel musical de estas fiestas. Con más de 17 años de trayectoria sobre los escenarios y millones de discos vendidos en todo el mundo, Leire Martínez abre una nueva página como compositora e intérprete con su primer tema en solitario, Mi nombre. Con este concierto en León, la artista presentará en directo su nuevo repertorio y se reencontrará con su público a través de las canciones y los himnos que han marcado su camino musical, según informa Europa Press. De la misma manera, en la web Europa FM se informa de esta cita enmarcada en las fiestas de San Juan y San Pedro de León como muy especial. «Así nos lo cuenta la propia artista, que promete un regreso a lo grande con música nueva y canciones que llevamos años escuchando», afirman. «Va a haber canciones nuevas que la gente no ha escuchado nunca y que escucharán por primera vez en León», dice Leire antes de añadir: «Por supuesto, Mi nombre sonará, como sonarán todos los éxitos que llevo cantando años», señala a este medio musical. Leire Martínez empezó su recorrido tras La Oreja de Van Gogh con Mi nombre y que acaba de estrenar su colaboración con Saiko Mariposas. Su último concierto con el grupo fue el 13 de octubre de 2024 en Zaragoza.

