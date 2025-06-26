Club 45: el sueño pop de Cooper que ya es éxito y realidad

La meca del pop también sabe ponerse el traje institucional cuando hace falta y ayer era un día de esos. Vaya por delante que la cultura mod le tiene devoción a la prenda, cuestión de estilo presente en la Fundación Club 45 de Santa Colomba en cada rincón de este museo, lugar de visita, espacio de acción cultural, de encuentro, de aprendizaje, investigación. Como es todo eso y más, ayer Alejandro Díez, Álex Cooper, recibió cargado de argumentos a Gerardo Álvarez Courel, presidente de la Diputación; el diputado de Turismo, Octavio González, y de Cultura; y el de Cultura Emilio Martínez, junto al alcalde de Santa Colomba, José Miguel Nieto. Lo mejor de todo es que una visita al Archivo Gráfico de la Era Pop hay que realizarla con los cincos sentidos en marcha. Puesto que es un lugar de exposición, pero es un lugar de propuesta, por lo que siempre tiene una programación por delante. Así que se cuela aquí la primera cuña de la fundación: una nueva fiesta mod que tendrá lugar este Sábado 28 de Junio. Más adelante se descubre un hecho a tener en cuenta: Álex, retirado de los escenarios, será el protagonista de La Senda del Robledal y tocará un set de seis o siete temas. ¿Solo? ¿En compañía de otros? En Club 45 sólo cabe estar atentos a sus pantallas...

Respecto a la Fundación Club 45, el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, puso en valor este espacio cultural que el 1 de julio cumple un año y que ya ha recibido más de 9.000 visitas. «Todo el mundo conoce a Álex Cooper, líder de Los Flechazos, y todo lo que ha ido recopilando en este museo para dar a conocer todo lo que tiene que ver con la música leonesa y nacional y con la cultura pop en general», explicó Gerardo Álvarez Courel, que según adelantó, se está «trabajando en una posible colaboración desde el área de Turismo para promocionarlo y conseguir que vengan más turistas a Santa Colomba de Somoza».

La Fundación Club 45 se ubica en la conocida como La casa de las maestras, un edificio singular rehabilitado para poder acoger el archivo-museo, sus oficinas y el resto de dependencias que conforman esta sede cultural, en la que se alojan, entre otros documentos de gran valor, la colección más grande del mundo de revistas musicales.