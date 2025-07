Samantha Hudson, los huevos de Yoko Ono y el Musac

A quemarropa. La artista leonesa Samantha Hudson ‘dispara’ a directores de museos como el Musac, el Reina Sofía o el Guggenheim preguntas como: «¿Crees que soy una obra de arte?». Las entrevistas forman parte de la nueva aventura de Hudson, una serie documental para Filmin. La artista, comprometida con causas como el fin del genocidio en Gaza —que le llevó a no participar en el Sónar, por la vinculación del festival con Israel— colgó ayer en Instagram su foto junto a una obra del museo leonés. «He vuelto a mis orígenes, León, ciudad de cecina, leyendas y, ahora, de arte contemporáneo a lo grande». Explica que entrevistó al responsable del Musac, Álvaro Rodríguez Fominaya, que «tiene más historias que el baúl de mi abuela». Charlaron de censura —porque «yo si algo no hago es censurarme»— y de cómo el arte a veces tiene que saltarse las normas a lo Yoko Ono. Más conocida por ser la mujer de John Lennon, Yoko Ono expondrá en el Musac sus obras el 8 de noviembre. «Álvaro me confesó que la mismísima Yoko Ono le frió unos huevos. Después de eso, ni la censura ni el colesterol me dan miedo». Como colofón, explica a sus seguidores: «Yo, nacida en León, remojada en Malauf y, ahora, de vuelta...».

La nueva serie que protagonizará la artista leonesa, dirigida por David Navarro, explora los límites, contradicciones y curiosidades del arte contemporáneo. Samantha Hudson entrevista a figuras clave del sector como Manuel Segade (director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), Abel Azcona (artista contemporáneo) y Pablo Berástegui (director de La Casa Encendida).

Preguntas incómodas

La cuestión de si ella misma es una obra de arte no será la única, también les lanzará otras preguntas incómodas: «¿Se hace cruising en los baños de los museos? La serie se anuncia como «doce horas de verborrea y «mamarracheo» que cambiarán tu manera de sentir el arte». Filmin estrenará el 1 de agosto, en el marco del Atlántida Mallorca Film Fest, la serie de Hudson, titulada ¿No seré yo una obra de arte? Nacida en León en 1999, Samantha Hudson saltó a la fama tras ser excomulgada por el obispo de Mallorca. Lo que había empezado como un simple proyecto para la asignatura de Cultura Audiovisual se transformó en un hito que cambiaría su vida para siempre con el videoclip Maricón. Una canción en la que denunciaba las vejaciones y abusos que ha sufrido el colectivo LGTBIQA+ por parte de la Iglesia católica. En 2018, Filmin produjo el documental Samantha Hudson: Una historia de fe, sexo y electro-queer, dirigido por Joan Porcel.

Hace unas semanas publicó Música para muñecas (Subterfuge), un disco que no ofrece soluciones ni estrategias, «pero te hace bailar con esa incertidumbre y con esas incógnitas», explicó Hudson a la Agencia Efe, tras lamentar que la transexualidad se haya convertido en herramienta «para hacer política» y que los discursos más reduccionistas señalen a estas personas como culpables de los males. «Ya lo hizo la Alemania nazi con los judíos y está ocurriendo con Palestina, con los inmigrantes, las feministas y los homosexuales. Ahora le ha tocado a las personas trans, que ya estaban sumergidas en una vida de miseria por su ostracismo perpetuo. Pero resulta que hay algo mucho peor que la marginalidad, que es ser visible y que te conviertan en la diana evidente de políticas repletas de culebras», afirmó.