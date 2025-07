El Cristo más turbador viaja a León

Lleva ‘de viaje’ tres años y estremece a quienes lo contemplan. La exposición The Mystery Man abre mañana sus puertas en la Catedral de Astorga con un Jesucristo impactante. Una recreación realizada a partir de la figura de la controvertidala Sábana Santa, que sigue envuelta por el misterio, pese a todas las pruebas científicas a las que ha sido sometida. La tela, de lino, coincide con la época en la que Jesús habría sido crucificado. No se sabe cómo el cuerpo lacerado quedó impreso en el sudario. Partiendo de esa imagen, un grupo de artistas españoles creó una escultura hiperrealista de un hombre muerto que pudo ser o no Jesús, de ahí el título de la exposición itinerante, The Mystery Man, que podrá visitarse hasta el 31 de agosto en la Catedral de Astorga. Es la pieza estrella, realizada a tamaño real (1,78 metros de altura) y basada en criterios forenses extraídos de la Sábana de Turín. La Síndone «apareció» en el año 1350, cuando un caballero francés desvela que posee la preciada reliquia y antes de morir se la entrega a unos monjes. Desde entonces, el objeto sagrado ha sufrido viajes, incendios y diversas investigaciones para descubrir su origen.

La exposición llega desde Jaén, donde ha recibido 55.000 visitantes en cuatro meses. Ha recorrido varias ciudades de España, México e Italia, desde que se estrenó en octubre de 2022 en la catedral de Salamanca. Francisco Cañizares, director de proyectos de Artisplendore, la empresa promotora de The Mystery Man, en declaraciones a la agencia Efe ha asegurado que se trata de «una experiencia excepcional», porque es «el resultado de quince años de estudio de la Síndone, que ha cautivado a más de 300.000 visitantes en distintos puntos del mundo».

Sea Cristo o no, la escultura esculpida con látex, silicona y pelo natural por el artista salmantino y comisario de la muestra Álvaro Blanco es una figura sobrecogedora, por la multitud de heridas —las mismas de la tela—, que prueban con precisión científica la tortura que sufrió el hombre envuelto en el sudario, unos 250 golpes provocados por más de 150 latigazos.

The Mystery Man incluye estudios científicos de la Sábana Santa y restos arqueológicos relacionados con los últimos días de vida de Jesús, como las 30 monedas de Judas. La exposición nunca es igual; cambia en cada iglesia. En Astorga, bajo el título Ostensión The Mystery Man, exhibirá obras como la Piedad y el Ecce Homo del escultor Ricardo Flecha, así como la Cruz y la Corona de Espinas. Las entradas, al precio de 10 euros (con audioguía) o 15 euros (con visita guiada) pueden adquirirse en la web de la Catedral.