EL ILC da un millón de euros para revivir las casas concejo

Son un total las 25 localidades ubicadas en diferentes comarcas de la provincia que se verán beneficiadas por el plan Objetivo Casa Cultura Rural, un programa propio del Instituto Leonés de Cultura cuya misión es la de colaborar en el arreglo y acondicionamiento de inmuebles del medio rural que estén en mal estado y que se desee destinar a usos sociales y culturales. El Consejo Rector del organismo autónomo de la Diputación aprobó este pasado miércoles la resolución de la convocatoria, cuyo presupuesto final fue de 940.318,39 euros. De las 25 peticiones de subvención finalmente concedidas, seis de ellas habían sido solicitadas por ayuntamientos y 19 por juntas vecinales.

La convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, del plan «Objetivo Casa Cultura Rural», iba destinada a la rehabilitación y acondicionamiento de casas concejo, salones del pueblo, colegios rurales desafectados y otros locales análogos que se encontrasen en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia y que cumpliesen las siguientes condiciones: respecto al régimen de propiedad, podían ser inmuebles que formasen parte del inventario del ayuntamiento solicitante; inmuebles de titularidad pública que, no formando parte del inventario del ayuntamiento solicitante, gozasen de un documento que acreditara una cesión de uso hasta, al menos, el 1 de enero de 2040; e inmuebles que formasen parte del inventario de la junta vecinal solicitante.

Respecto a su estado de conservación, uso y ubicación, las bases planteaban que se subvencionarían las rehabilitaciones de inmuebles en los que se dieran las siguientes condiciones: inmuebles que no reuniesen condiciones de seguridad, salubridad u ornato público pero que ya contasen con unas condiciones mínimas de habitabilidad, así como instalaciones y revestimientos interiores; e inmuebles que fueran a destinarse única y exclusivamente a actividades comunitarias. Es decir, estas ayudas no van destinadas a habilitar un bar para el pueblo ni a mejorar las condiciones del ya existente, aun cuando estos se ubiquen en edificios públicos cuyo uso original hubiese sido el de teleclub, salón del pueblo, casa concejo, etcétera. Y, por último, inmuebles que estén en núcleos de población que no cuenten con otros edificios públicos que ya estén en uso, destinados a reuniones de vecinos o usos similares.

Una vez revisadas y estudiadas todas las solicitudes, y desestimando dos de ellas de acuerdo con las bases de la convocatoria, de la información que obra en los expedientes se desprende que los beneficiarios propuestos cumplen todos los requisitos para acceder a las subvenciones, pues las solicitudes han sido presentadas en plazo y los peticionarios acompañaron la documentación exigida en las bases de la convocatoria, o la cumplimentaron una vez se les fue solicitada.