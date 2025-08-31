Nostraxladamus e Iara Geller cierran el circo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Festival de Circo Contemporáneo, enmarcado en las actividades del Festival León, Cuna del Parlamentarismo, organizado por el Área de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento y que se desarrolla durante todo el verano, cierra hoy domingo una carpa imaginaria por la que han pasado artistas circenses de todas las disciplinas. El ciclo termina con una doble actuación. La primera, a las 18.00 horas en la antigua estación de RENFE a cargo de Iara Geller (Brasil – Bélgica) con la interpretación de 99 CM. El absurdo es el universo que acoge sus creaciones de Iara, una brasileña asentada en Bélgica. Utilizando el circo, que permite llevar el cuerpo humano al absurdo, mezclado con la danza, crea su propio mundo que, en última instancia, no está tan lejos de la realidad. Para descubrir entre bastidores la vida de un artista a través del mundo del circo.

La misma ubicación acogerá a las 19.00 horas la obra Rumbo Latòli, de la mano de Cía. Nostraxladamus (Aragón). Tres aventureros se embarcan hacia lo desconocido buscando su quimera en la isla Tortuga. Un espectáculo multidisciplinar, poético y visual para todos los públicos, sobre una estructura autónoma que permite hacer accesible un arte como el funambulismo y la acrobacia aérea. Las técnicas circenses del funámbulo, el mástil y los aéreos son el lenguaje para contar la historia, transmitir emociones y contagiar ilusiones. Con música en directo.

Tavole de Zirko Txosco (procedentes de Galicia y País Vasco) fueron la apuesta de ayer sábado en el especial recinto de la antigua estación de Renfe.

Tavole, explican, es nuestra visión de la vida actual, ampliada y exgerada por las lentes del circo y del humor. Relatos y experiencias cotidianas que se entrelazan con la fantasía, la guerra y la rivalidad en el juego, problemas muy presentes en esta realidad en la que vivimos y convivimos. Acrobacias, aéreos, slapstick y riesgo. Una fusión de circo y teatro.