El éxito de las canciones machistas

Lejos de ser un problema del pasado, la música que triunfa en la actualidad entre la mayoría de jóvenes tiene patrones muy similares a los de sus predecesores: el machismo no necesita camuflarse para imponerse en las listas de los hits actuales. Entre ritmos pegadizos y estribillos virales se cuelan letras que refuerzan estereotipos y perpetúan roles de género, recordando que la batalla por la igualdad no se libra solo fuera de los escenarios.

Este diario ha pasado por un detector de machismo los versos de las diez canciones más escuchadas en España desde 2014, según las listas que Promusicae elabora anualmente, y más de la mitad de ellas tiene al menos un verso misógino (61 sobre 110 con más de un 70% de probabilidad) y en dos de cada diez se muestra muy claramente (más de un 90%). «Aunque el feminismo crece en la sociedad, los algoritmos de música viral amplifican canciones con contenido machista, haciendo que el sexismo en la música popular se dispare desde 2015», explica la científica de datos e investigadora Laura Casanovas, que realizó un estudio para la Universidad Pompeu Fabra sobre la presencia de machismo en las canciones más exitosas desde 1960 hasta 2022. Para ello, utilizó modelos de IA entrenados con párrafos de obras musicales que etiquetaron manualmente en función del tipo de sexismo. La clasificación según la probabilidad de sexismo dada por el algoritmo revela resultados llamativos para los éxitos en España de la última década. En la cima de la lista aparecen Tusa, de Karol G y Nicki Minaj, con un 99,99% de probabilidad, y las sesiones de Bizarrap con Shakira (95,85%) y con Quevedo (93,45%). Todas ellas aparecen etiquetadas como sexismo muy claro. No obstante, al leer «las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan» hay que tener en cuenta el contexto de la frase, ya que el detector no entiende ni de este subtexto ni de otros de empoderamiento. También figuran Duele el corazón, de Enrique Iglesias y Wisin (84,44%); y Contando lunares (79,2%), de Don Patricio y Cuz Cafuné. Otros éxitos que muestran un alto grado de misoginia son Todo de ti (66,8%), de Rauw Alejandro, aunque con un nivel de seguridad más bajo debido a que los mensajes sexistas no siempre son explícitos o el modelo no los asocia a tales contextos. Hay algunos muy sutiles. «La mirada mata, pero ella ya estaba muerta» refleja esto. Coloca a la mujer como algo pasivo, definido solo por su atractivo y la manera en que es mirada.

La cantautora y compositora Carolina Rubirosa cree que en casos como el reguetón no se cuestionan las temáticas porque la fórmula «les funciona superbién» y el ritmo bailable favorece su éxito. Sin embargo, aboga por hacer letras más diversas: «Me gustaría que se exploraran otras temáticas".