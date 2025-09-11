Los retablos del este viajan a La Ercina

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La exposición itinerante Ruta de los Retablos Renacentistas del este de León ahora llega a La Ercina. La muestra forma parte del proyecto del mismo nombre que la Fundación Santa María la Real y la Asociación Cultural Balle Scapa desarrollan para dinamizar y poner en valor estos diez retablos. La iniciativa es posible gracias al apoyo de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León. La muestra consta de una docena de paneles fácilmente desmontables y transportables. Diez de ellos están destinados a presentar al visitante cada uno de los retablos que conforman la ruta —Vallecillo, Gordaliza del Pino, Sahagún, Joara, Celada de Cea, Valdescapa, Villaselán, Valdavida, Cistierna y Yugueros—, con información e imágenes. Los otros dos muestran un mapa del itinerario, así como información general de su historia y del proyecto.

La exposición, con carácter itinerante, puede verse ya en el salón de actos del ayuntamiento de La Ercina, donde permanecerá hasta el 21 de septiembre, en horario de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas. Después, viajará a Fresno de la Vega, a partir del 23 de septiembre. «Queremos hacer llegar la importancia del conjunto y de la ruta más allá de sus límites geográficos», aseguran los promotores, que agradecen la colaboración de Cajamar para poder realizar la acción e informan de que la muestra también viajará a Palencia.