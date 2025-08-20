La Peña del Castro renace para recuperar su pasado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sábado 9 de agosto tuvo lugar la presentación de la Revista: ‘La Peña del Castro. Un poblado de la Edad del Hierro en la montaña leonesa’ en el centro de interpretación del yacimiento, situado en las antiguas escuelas de La Ercina. Un acto que dio el pistoletazo de salida a la octava campaña arqueológica en el castro leonés que tiene como objetivo seguir avanzando en el urbanismo del poblado y de la vida de sus habitantes antes de la conquista romana.

La publicación busca dar a conocer este yacimiento de la Edad del Hierro, así como su contexto histórico, sirviendo de guía para interpretar los restos musealizados. Esta revista ha sido posible gracias a la colaboración de la Editorial MIC en la impresión, así como al trabajo de Eduardo González Gómez de Agüero, Mario Alaguero Rodríguez y Laura Rodríguez García, encargados de textos, reconstrucciones y maquetación respectivamente. La adquisición de la revista se podrá hacer tanto en las actividades programadas durante el ciclo ‘Dialogando con el Pasado’, como en los bares de la zona.

Junto a las labores arqueológicas este mes de agosto se está desarrollando un completo programa cultural dentro de las jornadas ‘Dialogando con el Pasado’.

El 21 de agosto a las 20:30 tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento de La Ercina la conferencia ‘Preguntas sin respuesta: ¿Cómo imaginar el pasado?’ a cargo del doctor Mario Alaguero. El 23 de agosto se realizará una jornada de divulgación con una marcha a la Peña del Castro a las 11:00 desde el Centro de Interpretación Peña del Castro de La Ercina, la calle Arriba de Sobrepeña y las Casetas de Oceja, junto a la Caseta del Cabestrante y su posterior visita guiada a las 12:00 a las excavaciones. Por último, el 24 de agosto a las 18:30 se realizará una visita guiada en el Centro de Interpretación a la exposición temporal ‘Lost Time Memories. Memorias de la Edad del Bronce’ a cargo del doctor Eduardo González.

Hacia nuevos descubrimientos

El pasado 11 de agosto el equipo dio inicio a nueva campaña arqueológica en la zona de la puerta suroeste del asentamiento. Esta intervención supone una ampliación de las realizadas entre los años 2013 y 2019, y tiene como objetivo seguir profundizando en la arquitectura y el urbanismo del poblado, así como en conocer mejor los modos de vida de sus habitantes, además de sus creencias y su organización social. Las excavaciones se prolongarán durante dos semanas, y como en años anteriores estará abierta a todos aquellos que se quieran acercar a ver los trabajos arqueológicos. Las intervenciones contarán con el apoyo económico tanto del Ayuntamiento de La Ercina, como de la Junta de Castilla y León, así como el apoyo científico de la Universidad de León.